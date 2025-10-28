Ο ΠΑΟΚ αφήνει για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος και στρέφει το βλέμμα του στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου υποδέχεται την ΑΕΛ αύριο (29/10, 21:30) στην Τούμπα με στόχο μια καθαρή νίκη που θα του επιτρέψει να συνεχίσει με ηρεμία στη διοργάνωση. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ετοιμάζει μια ενδεκάδα με φρέσκα πρόσωπα και στοχευμένο ροτέισον, δίνοντας ευκαιρίες σε παίκτες που χρειάζονται ρυθμό, αλλά χωρίς να αλλάξει το πνεύμα σοβαρότητας και συνέπειας που χαρακτηρίζει τον φετινό ΠΑΟΚ. Με τον Ζίβκοβιτς να αγωνίζεται κανονικά, τον Κεντζιόρα να επιστρέφει και τον Τσάλοφ να οδηγεί την επίθεση, ο Δικέφαλος επιδιώκει να διατηρήσει τη φόρμα και τη σταθερότητα που τον κρατούν στην κορυφή στο πρωτάθλημα και τον φέρνουν να έχει άλλη μοίρα πλέον στο Europa League. Οι Πέλκας, Καμαρά και Σάστρε ακολούθησαν θεραπεία χθες, προκειμένου να ξεπεράσουν ενοχλήσεις και να τεθούν σταδιακά στη διάθεση του τεχνικού τιμ. Δεν θα αγωνιστούν κόντρα στην ΑΕΛ αύριο το βράδυ (21:30) για την 2η αγωνιστική του Κυπέλλου.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε καλή κατάσταση, κάτι που δίνει στον Ρουμάνο προπονητή τη δυνατότητα να κάνει επιλογές και να δώσει ανάσες σε βασικούς. Οι Λόβρεν και Γιακουμάκης θα προφυλαχθούν λόγω της ίωσης που τους έχει καταβάλλει. Στόχος του Λουτσέσκου είναι να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής, αξιοποιώντας και ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα είχαν μικρότερο ρόλο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Λουτσέσκου σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μια μεικτή ενδεκάδα στο παιχνίδι με την ΑΕΛ συνδυάζοντας κάποιους βασικούς παίκτες με όσους χρειάζονται ενεργοποίηση. Σύμφωνα με το πλάνο του, 4-5 ποδοσφαιριστές θα πάρουν ευκαιρίες για να βρουν ρυθμό και αυτοπεποίθηση, ενώ άλλοι τόσοι καλούνται να ανεβάσουν επίπεδο απόδοσης, ώστε να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της ομάδας.

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να πάρουν περισσότερο χρόνο βρίσκονται και οι Ιταλοί παίκτες, ο Βολιάκο και ο Μπιάνκο, με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ να επιδιώκει να τους εντάξει πιο ενεργά στο πλάνο του ενόψει των απαιτητικών αγώνων που ακολουθούν. Φανέλα βασικού θα πάρει και ο Λούκα Ιβανούσετς όπως και με τον Βόλο, με τον Λουτσέσκου να περιμένει την αγωνιστική άνοδο του Κροάτη επιτελικού μέσου.

Η σειρά των αναμετρήσεων με Πανσερραϊκό την Κυριακή στις Σέρρες, με τους Γιούνγκ Μπόις για την Ευρώπη και Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο για το πρωτάθλημα θεωρείται καθοριστική δοκιμασία για τη συνοχή και το βάθος του ρόστερ.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προετοιμάζει το πλάνο του για την αναμέτρηση Κυπέλλου με την ΑΕΛ, έχοντας ως στόχο να συνδυάσει το αποτέλεσμα με την ενεργοποίηση παικτών που χρειάζονται ρυθμό. Ο Ρουμάνος τεχνικός σκοπεύει να προβεί σε επιλεγμένο ροτέισον, χωρίς ωστόσο να αποδυναμώσει την ομάδα, καθώς γνωρίζει καλά πως κάθε παιχνίδι στη συγκεκριμένη διοργάνωση μπορεί να κρύβει παγίδες.

Ο Τόμας Κεντζιόρα φαίνεται ότι μπορεί να επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα, ενισχύοντας τη σταθερότητα στα μετόπισθεν, ενώ ο Τέιλορ θα διατηρήσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα για δεύτερο συνεχόμενο ματς, επιβραβευμένος για την καλή εμφάνισή του απέναντι στον Βόλο.

Στην επίθεση, ο Φεντόρ Τσάλοφ θα ηγηθεί ξανά στην κορυφή, αναζητώντας τη συνέχεια στο σκοράρισμα και τη συνεργασία του μεσοεπιθετικού τρίο πίσω του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα αγωνιστεί κανονικά στο Κύπελλο, καθώς την Κυριακή στις Σέρρες θα εκτίσει την ποινή μίας αγωνιστικής και θα απουσιάσει από το πρωτάθλημα. Έτσι, ο Σέρβος εξτρέμ θα αποτελέσει τον βασικό «κινητήρα» της δημιουργίας, προσφέροντας ποιότητα και κίνηση στα άκρα, σε ένα σχήμα που αναμένεται να συνδυάζει εμπειρία και φρεσκάδα.