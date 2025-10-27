Τουρκικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου με την κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας», σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Anadolu.

Ο Ιμάμογλου, ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραμένει κρατούμενος από τον Μάρτιο, ενόψει της δίκης του για κατηγορίες περί «διαφθοράς». Τον Ιούλιο του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης για προσβολή και απειλές εις βάρος του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Ο ίδιος ο Ιμάμογλου αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η νέα έρευνα για «κατασκοπεία» περιλαμβάνει επίσης τον διευθυντή της προεκλογικής του εκστρατείας το 2019 και το 2024, Νετζετί Εζκάν, καθώς και τον διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1, Μερντάν Γιαναρντάγκ.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο Ιμάμογλου κατηγορείται για απάτη κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης πόρων για την προεδρική του εκστρατεία και για κατασκοπεία με στόχο τη διασφάλιση διεθνούς υποστήριξης.

Το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης κατά τη διάρκεια της νύχτας, τόσο για τον Ιμάμογλου όσο και για δύο ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων ο Γιαναρντάγκ.

Την Παρασκευή, η τουρκική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο του τηλεοπτικού σταθμού Tele1, επικαλούμενη τις ίδιες κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Εκατοντάδες αξιωματούχοι και αιρετοί του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) βρίσκονται επίσης στη φυλακή, μετά από σειρά διώξεων με κύρια κατηγορία τη διαφθορά.

Το CHP απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές, κάνοντας λόγο για προσπάθεια της κυβέρνησης να εξουδετερώσει τους πολιτικούς αντιπάλους του Ερντογάν και να αποδυναμώσει το κόμμα.