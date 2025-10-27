Ο Άλβαρο Τεχέρο βρίσκεται στην… άβολη θέση να αγωνίζεται στα αριστερά της άμυνας στους τελευταίους δύο αγώνες, φεύγοντας μακριά από το δεξί άκρο της άμυνας που είναι η φυσική του θέση.

Ετσι και χθες στη Λιβαδειά, ο Μανόλο Χιμένεθ τον χρησιμοποίησε ως αριστερό φουλ μπακ στο 3-5-2. Μία αλλαγή συστήματος που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, με τον Άρη να μένει μακριά από τις νίκες για τέταρτη σερί αγωνιστική, με τον Τεχέρο να κρατάει τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα

-Ισοπαλία στο τέλος με τον Λεβαδειακό, με ευκαιρίες στο τέλος να έρθει η νίκη αλλά χάθηκαν δύο βαθμοί.

«Ηταν ένα δύσκολο παιχνίδι, τόσο γιατί ήταν καλός ο αντίπαλος όσο και λόγω του καιρού. Ο αέρας έκανε δύσκολα τα πράγματα και για τις δύο ομάδες. Η ομάδα μπήκε καλά στο γήπεδο, ξέροντας τί πρέπει να κάνει κάθε στιγμή. Η αλήθεια όμως είναι ότι ένα λάθος δικό μας με ένα φάουλ που πρέπει να το διορθώσουμε, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουμε δύο σημαντικούς βαθμούς μέσα από τα χέρια μας. Θα πρέπει να βγάλουμε κάποια θετικά συμπεράσματα από την σημερινή (σ.σ. χθεσινή) απόδοση της ομάδας και να βελτιωνόμαστε».

-Πλέον υπάρχει το Κύπελλο και ακολούθως ένα σημαντικό ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό…

«Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Πριν εστιάσουμε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όλη μας η προσοχή πρέπει να είναι στο Κύπελλο. Θα πάμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, πάντα με σεβασμό στον αντίπαλο που έχουμε μπροστά μας».

-Σε βλέπουμε να αγωνίζεσαι στα αριστερά λόγω των τραυματισμών. Πόσο δύσκολο είναι για σένα;

«Οπως γνωρίζετε όλοι, η φυσική μου θέση είναι στα δεξιά. Βρίσκομαι όμως εδώ για να δουλέψω για την ομάδα και ό,τι χρειαστεί ο προπονητής. Βρισκόμαστε σε μία φάση για τους τραυματισμούς και το σημαντικό είναι να βοηθάμε την ομάδα. Όπου μου ζητηθεί, θα παίξω και θα βοηθήσω».