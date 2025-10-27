Μετρώντας έξι νίκες και δύο ισοπαλίες (με Παναιτωλικό και Αστέρα Τρίπολης), ο Δικέφαλος έχει χτίσει ένα σερί που τον τοποθετεί όχι μόνο στην πρώτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και σε ένα «κλειστό» ευρωπαϊκό γκρουπ ομάδων που δεν έχουν γνωρίσει ακόμη την ήττα.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ έχει αλλάξει πλήρως το κλίμα στη Θεσσαλονίκη. Οι «γκέλες» του Σεπτεμβρίου προκάλεσαν στιγμιαία αμφισβήτηση, όμως η ομάδα του Λουτσέσκου απάντησε με πειστικές εμφανίσεις, σταθερότητα και ουσία, φτάνοντας να μετρά τρεις διαδοχικές νίκες με 10-0 συνολικό σκορ. Το «Τούμπα» effect λειτούργησε ξανά, τόσο ψυχολογικά όσο και αγωνιστικά.

Οι πιθανότητες για πρωτάθλημα και πρώτη δυάδα

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Football Meets Data, που βασίζονται σε στατιστική ανάλυση, αποτελέσματα και φόρμα ομάδων, ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται ως δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, με ποσοστό 25,2%. Πρώτος στις προβλέψεις παραμένει ο Ολυμπιακός με 68,6%, ενώ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός μένουν αρκετά πιο πίσω, στο 4,4% και 1,8% αντίστοιχα.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το ποσοστό που δίνεται για την είσοδο στην πρώτη δυάδα, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Εκεί, ο ΠΑΟΚ καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό όλων, 48,3%, μπροστά από τον Ολυμπιακό (24,1%) και την ΑΕΚ (17,8%). Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η «μάχη της κορυφής» αναμένεται να εξελιχθεί κυρίως ανάμεσα στους δύο μονομάχους του βορρά και του νότου, με το ντέρμπι των Δικεφάλων και τα πλέι οφ να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική ευθεία.

Στην ευρωπαϊκή ελίτ των αήττητων

Το αήττητο του ΠΑΟΚ δεν έχει αξία μόνο εντός συνόρων. Ο φετινός του απολογισμός, 6 νίκες και 2 ισοπαλίες, τον κατατάσσει ανάμεσα στις μόλις οκτώ ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη που παραμένουν αήττητες στα εγχώρια πρωταθλήματά τους.

Στο «κλειστό» αυτό κλαμπ συναντά κανείς κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: τη Μπάγερν Μονάχου με το απόλυτο 8/8 στη Bundesliga, την Πόρτο και τη Μπενφίκα στην Πορτογαλία, τις Γαλατασαράι και Φενερμπαχτσέ στην Τουρκία, καθώς και τις Αταλάντα και Σλάβια Πράγας, οι οποίες επίσης διατηρούν το αήττητο αν και με περισσότερες ισοπαλίες.

Στη θεωρητική κατάταξη των αήττητων, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται περίπου στην τέταρτη θέση, πίσω από τη Μπάγερν, την Πόρτο και τη Γαλατασαράι, γεγονός που δείχνει πόσο σταθερή έχει γίνει η ομάδα του Λουτσέσκου σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Η συνέχεια με Πανσερραϊκό και οι προσδοκίες

Επόμενος σταθμός για τον ΠΑΟΚ είναι το εκτός έδρας παιχνίδι στις Σέρρες, την προσεχή Κυριακή (2/11, 19:30), απέναντι στον Πανσερραϊκό. Εκεί, ο Ρουμάνος τεχνικός θα επιδιώξει να επεκτείνει το αήττητο σερί και να κρατήσει την ομάδα του στην κορυφή πριν από το νέο ευρωπαϊκό ραντεβού.

Η εικόνα του ΠΑΟΚ θυμίζει έντονα τη σεζόν 2018–19, όταν κατέκτησε το αήττητο πρωτάθλημα. Η ισορροπία ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, το γεμάτο ρόστερ και η ψυχραιμία στις δύσκολες στιγμές αποτελούν τα στοιχεία που τον καθιστούν και πάλι πρωταγωνιστή.

Το στατιστικό μοντέλο του Football Meets Data μπορεί να δίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, όμως ο ΠΑΟΚ αποδεικνύει κάθε εβδομάδα πως το ποδόσφαιρο δεν είναι αριθμοί, αλλά διάρκεια, συνέπεια και πίστη στο πλάνο.

Ο Δικέφαλος βρίσκεται πλέον σε μια ελίτ λίστα ομάδων που παραμένουν αήττητες στην Ευρώπη — και το γεγονός αυτό από μόνο του δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η φετινή του πορεία.