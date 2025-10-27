Υπό καταρρακτώδη βροχή πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που προκάλεσαν μικρή καθυστέρηση στην έναρξη, η παρέλαση τελικά διεξήχθη κανονικά, με τους μαθητές να παρελαύνουν αποφασισμένοι κάτω από έντονη βροχόπτωση.

Μαθητές γυμνασίων και λυκείων τιμούν την εθνική επέτειο, παρελαύνοντας υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ πλήθος κόσμου παρακολουθεί και χειροκροτεί τη συμμετοχή τους παρά τον άστατο καιρό.

Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, οι υφυπουργοί Κωνσταντίνος Γκιουλέκας (Εσωτερικών – Μακεδονίας και Θράκης), Νίκος Παπαϊωάννου (Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), Σταύρος Καλαφάτης (Ανάπτυξης) και Έλενα Ράπτη (Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας), καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας.

Δείτε φωτογραφίες