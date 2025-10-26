«Ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη ομάδα και πρέπει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια, εντός και εκτός έδρας, είτε είναι με τον τελευταίο της βαθμολογίας είτε σε ένα ντέρμπι», είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής επιθετικός, υπογραμμίζοντας πως «ο στόχος είναι το πρωτάθλημα» και πως «θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις να μείνουμε στην κορυφή», είπε αρχικά ο Γιακουμάκης.

Για το προσωπικό του γκολ και τη σημασία του στο ματς, σημείωσε: «Είμαι χαρούμενος γιατί σκόραρα και άνοιξα το σκορ. Ξέραμε ότι αν πετυχαίναμε πρώτοι γκολ, θα ανοίγαμε το παιχνίδι και θα κάναμε πιο εύκολη τη ζωή μας. Όσο έμενε το 0-0, ήταν δύσκολα, αλλά το γκολ ήρθε νωρίς και μετά πήραμε τον έλεγχο».

Αναφερόμενος στο σερί των τεσσάρων νικών, ο Γιακουμάκης στάθηκε στη νοοτροπία του συνόλου: «Ήταν καθαρά θέμα ψυχολογίας και συγκέντρωσης. Τα είχαμε πολύ αυτά στα τελευταία ματς και ήρθαν οι νίκες. Το ένα φέρνει το άλλο, ειδικά μετά από κάποιες δύσκολες στιγμές που είχαμε».

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί με θερμά λόγια στον Κίριλ Ντεσπόντοφ, δημιουργό του δικού του γκολ: «Είναι ένας εξαιρετικός συμπαίκτης, είσαι τυχερός να τον έχεις. Μπορεί να σε βρει με πολλούς τρόπους – με πάσα, με σέντρα, με κάθετη. Στη Λιλ έκανε το σωστό με τον Αντρίγια, σήμερα μου έδωσε μια καταπληκτική ασίστ. Είμαι χαρούμενος με όλα τα παιδιά, έχουμε αρχίσει να “δένουμε” και να βγάζουμε ωραία πράγματα στο γήπεδο».

Ο Έλληνας φορ δείχνει να κερδίζει σταθερά τη θέση του στην ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, φέρνοντας στην επίθεση του ΠΑΟΚ δύναμη, ένστικτο και αποφασιστικότητα — στοιχεία που ο Ρουμάνος τεχνικός θεωρεί απαραίτητα για τη συνέχεια.