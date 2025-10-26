Η σεζόν στην Formula 1 2025 ξεκίνησε με τη McLaren να δείχνει ως το αδιαμφισβήτητο «αφεντικό» του grid. Στο GP της Σιγκαπούρης, η ομάδα του Γουόκινγκ κατέκτησε εύκολα το πρωτάθλημα κατασκευαστών και φαινόταν να έχει όλα τα εχέγγυα για να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα οδηγών, με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις να μάχονται μεταξύ τους για τον τίτλο.

Όμως, η εικόνα αυτή δεν κράτησε πολύ. Ο Μαξ Φερστάπεν, χωρίς να διαθέτει το ταχύτερο μονοθέσιο, κατάφερε να βρεθεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και να περιμένει υπομονετικά τη στιγμή που το πλάνο της McLaren θα δοκιμαζόταν.

Το στρατηγικό σχέδιο των «παπάγια» ήταν ξεκάθαρο: Να μην παρέμβουν στις μονομαχίες των δύο οδηγών τους, προκειμένου να διατηρήσουν ισορροπία και κλίμα εντός ομάδας. Όπως τόνισε ο τεχνικός διευθυντής, Αντρέα Στέλλα, «Δεν θέλουμε να χαλάσει το κλίμα μεταξύ των οδηγών, αφού θα συνυπάρξουν και την επόμενη σεζόν». Παρά ταύτα, οι αναβαθμίσεις της Red Bull έφεραν τον Ολλανδό σε θέση να κοιτάει στα μάτια τη McLaren, κάτι που έγινε φανερό στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η απόδοσή του ήταν ισοδύναμη με εκείνη του Νόρις.

Στους τελευταίους αγώνες, η McLaren «πληρώνει» την επιλογή της να μην έχει ορίσει ξεκάθαρο πρώτο οδηγό και να μην φέρει αναβαθμίσεις στη φετινή MCL39, εστιάζοντας ήδη στο μονοθέσιο της επόμενης σεζόν και τους νέους κανονισμούς που αναμένεται να αλλάξουν το σκηνικό.

Η διαφορά που χώριζε τον Φερστάπεν από τους δύο οδηγούς της McLaren έχει πλέον μειωθεί αισθητά. Ο Πιάστρι προηγείται με 346 βαθμούς, ο Νόρις ακολουθεί με 332, ενώ ο Ολλανδός είναι στους 306 βαθμούς. Οι 40 βαθμοί που τον χωρίζουν από τον Αυστραλό μπορούν να καλυφθούν γρήγορα στους πέντε τελευταίους αγώνες, όπου υπάρχουν 128 διαθέσιμοι βαθμοί.

Μπαίνοντας στο GP του Μεξικού, ο Νόρις κατέκτησε την pole position και θεωρείται ένα από τα φαβορί για τη νίκη. Ο Φερστάπεν, από την 5η θέση, έχει την ευκαιρία να πλησιάσει τον Βρετανό, ενώ ο Πιάστρι εκκινεί από την 8η θέση, μετατρέποντας τον αγώνα σε «μάχη ζωής και θανάτου» για τον Αυστραλό. Κάθε θέση θα μετρήσει, και η στρατηγική της McLaren θα δοκιμαστεί όσο ποτέ.