Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το αυριανό ματς (19:30) με απόλυτη συγκέντρωση, έχοντας στο μυαλό τους έναν και μοναδικό σκοπό. Τη νίκη που θα τους κρατήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και θα επιβεβαιώσει την αγωνιστική τους σταθερότητα.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10) περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής προσέγγισης και δουλειά στις στατικές φάσεις, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή αντίδραση της ομάδας σε κάθε κατάσταση του παιχνιδιού. Η ένταση, η πειθαρχία και η ακρίβεια στις κινήσεις αποτέλεσαν βασικά ζητούμενα σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης.

Ο Δημήτρης Πέλκας, που ένιωσε ενοχλήσεις μετά το ευρωπαϊκό ματς στη Λιλ, υποβλήθηκε σε θεραπεία και θα μείνει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τον Βόλο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Από κοντά και ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος αντιμετωπίζει κάκωση στην ποδοκνημική και επίσης ακολουθεί θεραπευτικό πρόγραμμα. Το ακριβές διάστημα της απουσίας του θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση του οργανισμού του στη θεραπεία, με το ιατρικό τιμ να παρακολουθεί στενά την πορεία του.

Εκτός δράσης παρέμεινε και ο Τόμας Κεντζιόρα, που ακολουθεί το απαραίτητο ιατρικό πρωτόκολλο μετά το χτύπημα στο κεφάλι που δέχθηκε στη Γαλλία, ενώ ατομικό πρόγραμμα και θεραπείες συνεχίζει ο Δημήτρης Χατσίδης.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά, με ανεβασμένη ψυχολογία και αποφασισμένοι να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει στη διάθεσή του σχεδόν όλο το βασικό του κορμό και ετοιμάζει το πλάνο για τη «μάχη» της Κυριακής, που θα δώσει στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να εδραιώσει το μομέντουμ του και να στείλει εκ νέου μήνυμα συνέπειας και δύναμης.