Ο Ράζβαν Λουτσέσκου γνωρίζει ότι το ματς με τον ΝΠΣ Βόλο κρύβει κινδύνους, κυρίως λόγω της κόπωσης, και αναζητά την απαραίτητη ισορροπία στο βασικό σχήμα, θέλοντας ταυτόχρονα να διατηρήσει το μομέντουμ της ομάδας του.

Οι «ασπρόμαυροι» προέρχονται από τρεις διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και βρίσκονται σε καλή ψυχολογία, ωστόσο ο Ρουμάνος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί απουσίες και ενεργειακά αποθέματα. Εκτός αποστολής έμειναν οι Πέλκας, Καμαρά, Κεντζιόρα και Χατσίδης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι —είτε προέρχονται από βαριά παιχνίδια είτε έχουν μικρότερη καταπόνηση— είναι κανονικά διαθέσιμοι.

Ακόμα και στη θέση του τερματοφύλακα, ο Λουτσέσκου έχει δίλημμα. Ο Τσιφτσής προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις και έχει κερδίσει εμπιστοσύνη και ρυθμό, όμως ο Παβλένκα έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και διεκδικεί επιστροφή κάτω από τα δοκάρια.

Στην άμυνα, ο Ρουμάνος προπονητής προσανατολίζεται σε φρεσκάρισμα στα άκρα. Οι Τέιλορ και Σάστρε δείχνουν φαβορί για να πάρουν τη θέση των Μπάμπα και Κένι, ενώ στο κέντρο της άμυνας αναμένεται να διατηρηθεί το δίδυμο των Λόβρεν και Μιχαηλίδη, που έχει αποδώσει σε πολύ υψηλό επίπεδο στα τελευταία παιχνίδια.

Στον άξονα, ο Μαγκέντ Οζντόεφ είναι σίγουρος για το ένα από τα δύο «6άρια» του 4-2-3-1, με τον Σουαλιό Μεϊτέ να δίνει μάχη με τον χρόνο και τη φθορά για να ξεκινήσει βασικός. Αν ο Γάλλος χαφ δείξει ότι έχει ακόμη… καύσιμα στο ρεζερβουάρ του, θα διατηρήσει τη θέση του μετά από δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις. Αν όχι, τότε ο Μπιάνκο θα καλύψει το κενό του, προσφέροντας φρεσκάδα και σταθερότητα.

Πιο μπροστά, η επιθετική τριάδα πίσω από τον φορ δείχνει δύσκολα να αλλάξει. Ο Ντεσπόντοφ θα κινηθεί δεξιά, ο Ιβανούσετς θα έχει τον ρόλο του οργανωτή και ο Τάισον θα καλύψει την αριστερή πλευρά, δημιουργώντας μια δημιουργική και εκρηκτική γραμμή με πολλές εναλλακτικές. Στην κορυφή, ο Γιώργος Γιακουμάκης θα ηγηθεί της επίθεσης, έχοντας αποκτήσει αυτοπεποίθηση και «χημεία» με τους παίκτες γύρω του.

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως κάθε ματς πλέον είναι κρίσιμο για τη βαθμολογική του θέση και τη διατήρηση της δυναμικής του. Ο Λουτσέσκου δεν θέλει να χαθεί η ένταση και το πνεύμα νικητή που έχει χτίσει η ομάδα του, αλλά παράλληλα γνωρίζει πως η διαχείριση του ρόστερ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια της σεζόν. Η μάχη με τον Βόλο αποτελεί ένα ακόμη τεστ ωριμότητας για έναν ΠΑΟΚ που δείχνει αποφασισμένος να παραμείνει στην κορυφή.