Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου δεν πανηγύρισε απλώς μια σπουδαία νίκη – έριξε στο καναβάτσο μια από τις πιο «σκληρές» εντός έδρας ομάδες της Ευρώπης, σε ένα ματς που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη των οπαδών και των δύο συλλόγων.

Το βράδυ της Πέμπτης στο «Πιερ Μορουά», ο Δικέφαλος απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν γνωρίζει από φόβο και όρια. Μέσα σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον, απέναντι σε μια ομάδα με πλούσιο ρόστερ και υψηλές ευρωπαϊκές παραστάσεις, ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εμφάνιση γεμάτη πάθος, ένταση και ποδοσφαιρική ποιότητα, επικρατώντας της Λιλ με 4-3 σε ένα ματς–διαφήμιση για τη διοργάνωση.

Η νίκη αυτή δεν ήρθε απλώς ως επιβράβευση μιας εξαιρετικής βραδιάς. Ήταν ιστορική. Γιατί έβαλε τέλος σε ένα σερί 14 αγώνων αήττητου της Λιλ εντός έδρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα ρεκόρ που κρατούσε από τον Νοέμβριο του 2019, όταν οι Γάλλοι είχαν γνωρίσει την τελευταία τους ήττα από τον Άγιαξ με 0-2. Έκτοτε, η ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό είχε «χτίσει» φήμη απόρθητου φρουρίου στο «Πιερ Μορουά», μετρώντας εννέα νίκες και πέντε ισοπαλίες απέναντι σε μεγαθήρια όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Γιουβέντους και η Μίλαν.

Κι όμως, μέσα σε αυτή την καυτή έδρα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιβληθεί με τρόπο που μαρτυρά ωριμότητα και αυτοπεποίθηση. Το πρώτο ημίχρονο του Δικεφάλου ήταν σχεδόν αψεγάδιαστο: ένταση, ταχύτητα, σωστές αποστάσεις, επιθετική ποικιλία. Στην επανάληψη, όταν η Λιλ προσπάθησε να ανατρέψει το σκηνικό, η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα, διαχειρίστηκε την πίεση και έφτασε δικαιότατα στο μεγάλο «διπλό».

Το 4-3 στη Γαλλία δεν είναι απλώς ένα αποτέλεσμα. Είναι μια νίκη–δήλωση για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, που δείχνει ότι μπορεί να σταθεί ισάξια απέναντι σε ομάδες με ευρωπαϊκό βάρος. Ένα βράδυ που απογείωσε την ψυχολογία, έδωσε πόντους, αλλά κυρίως εμπέδωσε την αίσθηση ότι ο Δικέφαλος χτίζει κάτι μεγάλο.

Τώρα, ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του την ευρωπαϊκή βραδιά–έπος και στρέφεται ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου την Κυριακή υποδέχεται τον Βόλο στην Τούμπα. Όμως ό,τι κι αν ακολουθήσει, η νύχτα της Λιλ θα μείνει για καιρό χαραγμένη ως απόδειξη ότι αυτός ο ΠΑΟΚ μπορεί – και ξέρει πώς – να ρίχνει κάστρα.