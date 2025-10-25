Το «Χαμογέλα και Πάλι!» βρέθηκε στην παράσταση «Ούτε μπρος ούτε πίσω» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα στο θέατρο του Ελληνικού Κόσμου.

«Είναι μια παράσταση που έκανε τεράστια επιτυχία το καλοκαίρι, Ρέππας – Παπαθανασίου. Δεν είναι στα σχέδιά μου να επιστρέψω στην τηλεόραση δεν έχω δεχθεί κάποια πρόταση και πιθανότατα να μην μου γίνει», ανέφερε ο Αντώνης Λουδάρος.

Η Κατερίνα Ζαρίφη είπε: Περνάμε πολύ ωραία στο Buongiorno. Δίπλα στον Α. Μικρούτσικο είναι σαν να είσαι μεταξύ τυφώνα και Σεϋχέλλες. Δεν περίμενα στα 49 μου να πάρω μάθημα από τον Α. Μικρούτσικο, η τηλεοπτική συνύπαρξη με τον Ανδρέα είναι μάθημα. Είναι σκληρός ο ανταγωνισμός φέτος. Για μας αυτό που θέλω είναι να μην περνάμε αδιάφοροι στον κόσμο. Πιστεύω ότι από φέτος θα αλλάξει η φιλοσοφία της τηλεόρασης και θα το πάμε προς ψυχαγωγία. Το εύχομαι και το πιστεύω. Ο κόσμος από τα «μηνύματα» του, μας λέει «να το χαλαρώσουμε λίγο». Στην ελληνική τηλεόραση με ενοχλεί που δεν υπάρχει πρωτοτυπία και ρίσκο, είμαστε βιαστικοί σε κάτι να πετύχει και να στηρίζουμε νέα πρότζεκτ».

Και συμπλήρωσε: «Θεωρώ ότι το να χρησιμοποιείς ανθρώπους για να πουν την γνώμη τους είναι θεμιτό. Αλλά είναι άκυρο να έχουν μισθολόγιο άνθρωποι της αστυνομίας ως «πάνελ σε εκπομπή. Είναι επικίνδυνο ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι αστυνομικοί στην τηλεόραση γιατί ίσως δεν ξέρουν και τον χειρισμό της τηλεόρασης. Όλα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο τρόπο».

Ο Μιχάλης Ρέππας μίλησε για την πολιτική ορθότητά: «καλό είναι να φροντίζουμε να μην πληρώνουμε πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες. Αλλά ακρότητες του τύπου «να μην ακούγεται η λέξη χοντρός» μου ακούγονται υπερβολικές. Όπως λέμε την λέξη λεπτός λέμε και τη λέξη χοντρός».

Ο Σταύρος Νικολαΐδης σχολίασε αναφορικά με τον Π. Φιλιππίδη πως, «Ο Πέτρος, ό,τι και να γίνει ήταν και παραμένει ένας σπουδαίος ηθοποιός. Θα πήγαινα μα τον δω, αν μου γινόταν καλή πρόταση με καλό παραγωγό θα πήγαινα. Θα έμενα σπίτι μου άνεργος επειδή παίζει ο Φιλιππίδης;».