Με διάθεση αυτοκριτικής μίλησε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης για την καλλιτεχνική του πορεία, τα σχέδια του και την οικογένεια του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» στο MEGA.

«Το θετικό όταν έχεις παιδιά από μικρός, είναι ότι μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, είστε πολύ κοντά ηλικιακά, αλλά δεν είσαι ώριμος και δεν μπορείς να του αφιερώσεις όλο αυτόν τον χρόνο που χρειάζεται, γιατί θες και χρόνο για τον εαυτό σου. Οι φίλοι μου έβγαιναν κι εγώ ήμουν κοντά στο παιδί. Συναισθηματικά ήμουν καλός πατέρας, αλλά όχι τόσο παρών, όσο έπρεπε. Ήταν χρονιές, που έπρεπε να δουλέψω σκληρά» είπε αρχικά αναφερόμενος στην οικογένειά του.

«Από τότε έχουμε άριστη σχέση. Απλά αν είχες άλλη ωριμότητα και είσαι χορτάτος, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα για το παιδί σου. Στα 25 και όπως ήμουν εγώ, λίγο ρεμάλι, δεν είσαι ο καλύτερος γονέας. Απλώς έχει πολύ συναίσθημα και πολύ νοιάξιμο» συμπλήρωσε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ενώ για το εγγόνι του είπε ότι «ως παππούς δεν είμαι τόσο χαζοπαππούς, όσο πίστευα. Είμαι ψύχραιμος».

Ο ρόλος του στο θέατρο

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Το όνομα» στο θέατρο Αθηνά. «Υποδύομαι τον έξυπνο καθηγητή Πανεπιστήμιου που διδάσκει φιλοσοφία. Έρχεται ο άλλος ο «γιάπης», τον οποίο υποδύεται ο Κρατερός Κατσούλης και κάνει ένα αστείο και γίνεται χαμός. Είναι ευφυέστατο έργο», ανέφερε για την παράσταση.

Ερωτηθείς σχετικά με την παράσταση «Άγαμοι Θύται», ο δημοφιλής ηθοποιός είπε, ότι «είναι πολύ βαρύ για μένα πλέον, είναι μεγάλο το σχήμα, δεν είναι ευέλικτο, δεν υπάρχουν χώροι, δεν βγαίνει η παραγωγή. Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο τηλεοπτικά, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Η τηλεόρασή με απέτρεψε, κυρίως λόγω της παραγωγής».