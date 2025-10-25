Ο Γιάννης Ζουγανέλης εμφανώς φορτισμένος συγκίνησε το Σάββατο από τη Μητρόπολη Αθηνών, όπου βρέθηκε για να αποχαιρετίσει τον Διονύση Σαββόπουλο, μαζί με πλήθος κόσμου.

Δήλωσε ότι «Έφυγε ένας άνθρωπος που μάς χάρισε όνειρα, διαστάσεις, αρώματα… Ευχαριστώ λοιπόν τον άνθρωπο αυτόν που έφυγε από τη ζωή, αλλά μάς χάρισε ευαισθησίες, προοπτικές, έρωτα, πατριωτισμό διεισδυτικότητα», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η ιδιαίτερη προσωπικότητα του δημιουργού αξίζει να μελετηθεί από τις νεότερες γενιές.

Αναφέρθηκε επίσης στη δική του πορεία κοντά στον Σαββόπουλο, με τον οποίο συνεργάστηκε ήδη από το 1972, σε ηλικία μόλις 15 ετών, ενώ θυμήθηκε συγκινημένος και συνταξιδιώτες που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, σημειώνοντας: «Να πω το τελευταίο, το “Γκαγκαντίν” στο οποίο συνυπήρχαμε με τον Σαββόπουλο, τον Σάκη τον Μπουλά, τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα… Και φύγανε όλοι…».