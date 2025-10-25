Ο αρχιμηχανικός της Red Bull, Πολ Μόναχαν, επαίνεσε το «μαγικό έργο στο Μίλτον Κέινς» που οδήγησε στις ριζικές αλλαγές στο αυτοκίνητο της ομάδας για το Γκραν Πρι της Πόλης του Μεξικού .

H έξι φορές πρωταθλητής στους κατασκευαστές, παρουσίασε ένα πακέτο τροποποιήσεων για το Σαββατοκύριακο στο Autodromo Hermanos Rodriguez, το οποίο, γεωγραφικά, είναι το υψηλότερο σημείο της σεζόν της F1.

Βρισκόμενο 2.238 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το μεγάλο υψόμετρο και η επακόλουθη αραιά ατμόσφαιρα σημαίνουν ότι υπάρχει 20% λιγότερο οξυγόνο.

Ως αποτέλεσμα, τα αυτοκίνητα θερμαίνονται περισσότερο και λαμβάνονται ακραία μέτρα για την ψύξη τους, με ιδιαίτερη προσοχή στη μονάδα ισχύος.

Μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, ο Μόναχαν αναφέρθηκε στην πρόκληση, λέγοντας: «Είναι ίσως το πιο δύσκολο [γκραν πρι] όσον αφορά την ψύξη, επειδή ο κινητήρας επηρεάζεται λιγότερο αν μπορείς να τον ρυθμίσεις κατάλληλα».