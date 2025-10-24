Μια νέα μελέτη στην Καλιφόρνια αποκαλύπτει ότι οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος μπορεί να σχετίζονται με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος, φέρνοντας στο φως έναν πιθανό τροφιμογενή κίνδυνο για εκατομμύρια ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, σχεδόν μία στις πέντε ουρολοιμώξεις στη Νότια Καλιφόρνια προκαλείται από στελέχη του βακτηρίου E. coli που μεταδίδονται μέσω κρέατος, όπως κοτόπουλο και γαλοπούλα. Το φαινόμενο αυτό αναδεικνύει μια άγνωστη μέχρι σήμερα διάσταση της δημόσιας υγείας.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν περισσότερα από 5.700 στελέχη E. coli από ασθενείς με ουρολοιμώξεις, καθώς και δείγματα κρέατος από τις ίδιες περιοχές. Με τη βοήθεια μιας νέας μεθόδου γονιδιωματικής μοντελοποίησης, εκτίμησαν την προέλευση κάθε βακτηριακού στελέχους, διαχωρίζοντας εκείνα που προέρχονται από ανθρώπους και εκείνα από ζώα.

Όπως προέκυψε, το 18% των ουρολοιμώξεων σχετίζεται με στελέχη ζωικής προέλευσης, τα οποία χαρακτηρίζονται ως τροφιμογενή. Τα πιο επικίνδυνα στελέχη εντοπίζονταν συχνότερα σε προϊόντα πουλερικών.

Ανισότητες και κίνδυνοι

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «mBio», έδειξε ότι οι κάτοικοι περιοχών με χαμηλότερα εισοδήματα είχαν 60% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν τροφιμογενή ουρολοίμωξη σε σχέση με πιο εύπορες κοινότητες. Ιδιαίτερα εκτεθειμένες ήταν οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι άνδρες.

«Οι ουρολοιμώξεις θεωρούνταν για χρόνια προσωπικό ζήτημα υγείας, αλλά τα ευρήματά μας δείχνουν ότι αποτελούν, επίσης, πρόβλημα ασφάλειας τροφίμων», δήλωσε ο Λανς Μπ. Πράις, καθηγητής Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο George Washington. Όπως πρόσθεσε, «αυτό ανοίγει νέους δρόμους πρόληψης, ειδικά για τις ευάλωτες κοινότητες που σηκώνουν δυσανάλογα μεγάλο βάρος».

Ανάγκη για περαιτέρω έρευνα

Αν και η μελέτη επικεντρώθηκε στη Νότια Καλιφόρνια, οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό ότι παρόμοιοι κίνδυνοι υπάρχουν σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Προειδοποιούν ότι απαιτείται επιπλέον έρευνα για να διακριθεί η τροφιμογενής μετάδοση από άλλες πηγές μόλυνσης και να βελτιωθούν τα μοντέλα πρόβλεψης.

Η ομάδα σχεδιάζει να επεκτείνει τη μεθοδολογία της σε άλλες λοιμώξεις, όπως αυτές του αίματος, που προκαλούνται επίσης από το βακτήριο E. coli.

Συστάσεις προς τους καταναλωτές

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να τηρούν αυστηρούς κανόνες ασφάλειας τροφίμων: να αγοράζουν καλά σφραγισμένο κρέας, να το μαγειρεύουν επαρκώς και να πλένουν σχολαστικά τα χέρια και τις επιφάνειες μετά τον χειρισμό ωμών προϊόντων.