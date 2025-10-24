To ζοφερό θέμα της αυτονομίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αρχίζει χρόνο με το χρόνο να απομειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς προς όφελος των καταναλωτών, που πλέον διαπιστώνουν και από τη γκάμα των νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων ότι οι αυτονομίες τους έχουν εκτοξευτεί κατακόρυφα και σε σχέση με το παρελθόν έχουν υπερδιπλασιαστεί.

Τα 400 – 500χλμ αυτονομία αποτελούν τη βασικό στοιχείο των περισσότερων μοντέλων, ενώ ήδη ο πήχη ανεβαίνει πολύ γρήγορα χάρη στις νέες προσπάθειες πανεπιστημίων αλλά και αυτοκινητοβιομηχανιών που παρουσιάζουν νέου τύπου μπαταρίες που αλλάζουν το τοπίο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Προσφάτως, σε ερευνητικό επίπεδο τα πανεπιστήμια Postech και Sogang στη Νότια Κορέα παρουσίασαν μια νέα τεχνολογία μπαταριών που μπορεί να μεταμορφώσει την αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόκειται για μια νέα μπαταρία που έχει ως βάση το πυρίτιο και σύμφωνα με τα πανεπιστήμια μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλες ταχύτητες φόρτισης και αυτονομία που αγγίζει τα 2.000 χλμ. Κοινώς, ο οδηγός στο εγγύς μέλλον θα μπορεί να διανύσει με τη νέα μπαταρία 2.000 χλμ χωρίς ενδιάμεση φόρτιση. Η νέα της τεχνολογία προσφέρει μια νέα τεχνική που πατάει σε σημεία που δεν έχουν ξανά παρουσιαστεί

Σε λιγότερο από πέντε χρόνια στην αγορά θα προσφέρονται ηλεκτρικά μοντέλα με αυτονομίες 1.000 χλμ, αλλά το βασικότερο ότι θα εξαλειφθεί παντελώς το θέμα της ταχύτητας φόρτισης. Οι περισσότερες μπαταρίες θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κατά μέσο όσο αυτονομία 800 χιλιόμετρα αλλά με ατού την ταχεία φόρτιση που θα μπορεί να αναπληρώνει έως 2.5 χιλιόμετρα εμβέλειας ανά δευτερόλεπτο φόρτισης. Κοινώς μέσα σε 5 λεπτά φόρτισης στον κατάλληλο ταχυφορτιστή θα εξασφαλίζει 520 χιλιόμετρα αυτονομίας.

To δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι η απόδοση των μπαταριών που αρκετές εταιρείες υπόσχονται ανέμελες διαδρομές για πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς να υποστούν μείωση στη διάρκεια της ζωής του. Ειδικότερα, οι νέες μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τη Geely αναφέρουν ότι η μπαταρίες του δεν υπόκεινται καμία πτώση απόδοσης, για έως 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα! Η τελευταία γενιά μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου με τεχνολογία Short Blade προσφέρει καλύτερη διάρκεια ζωής , υψηλότερη ταχύτητα φόρτισης και απόλυτη ασφάλεια.

Το 2027 η Hyundai θα λανσάρει μια νέα τεχνολογία σε ένα νέο της μοντέλο που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά. Το νέο μοντέλο της κορεατικής εταιρείας θα μπορεί να διανύσει σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα, εξαφανίζοντας το άγχος της αυτονομίας για τον ιδιοκτήτη του ηλεκτρικού οχήματος. Αυτή η εξέλιξη θα βάζει τα ηλεκτρικά οχήματα στο χάρτη των μεγάλων διαδρομών, ιδίως για αυτούς που δεν θέλουν ενδιάμεσες στάσεις.

Στις τελευταίες εξελίξεις στο τοπίο των μπαταριών η Chery φέρνει επίσης, μια νέα τεχνολογία που θα προσφέρει αυτονομία στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο έως και 1.300 χλμ. Η νέα μπαταρία που είναι σε πρόγραμμα δοκιμών αναμένεται να μπει στην αγορά το 2027.

Στο ίδιο πεδίο και η Toyota ανακοίνωσε ένα νέο «πακέτο» τεχνολογιών, που θα μπει σε μαζική παραγωγή με μεγάλη αυτονομία στις μπαταρίες που θα προσφέρει στο μέλλον.

Πρόκειται για μπαταρίες στερεάς κατάσταση που θα κατασκευάζει η Toyota και η ιαπωνική εταιρεία Sumitomo Metal Mining. Οι νέες μπαταρίες θα χρησιμοποιηθούν σε νέα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θέλει η Toyota να ρίξει στην αγορά το 2027 ή το αργότερο το 2028.