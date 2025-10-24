Η Κίνα δελιχνει να έχει μεγάλη δύναμη στις πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων σε όλη τη Λατινική Αμερική, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Ένας βασικός παράγοντας πίσω από την επιτυχία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών σε αυτές τις περιοχές είναι η προσιτή τιμή. Οι καταναλωτές στις αναπτυσσόμενες οικονομίες τείνουν να είναι πιο ευαίσθητοι στις τιμές από εκείνους στις πλουσιότερες χώρες, και τα κινεζικά οχήματα είναι συνήθως πιο προσιτά από τους ευρωπαίους, ιαπωνικούς, κορεάτες και αμερικανούς ανταγωνιστές τους.

Οι κινεζικές μάρκες προβλέπεται να αποκτήσουν έως το 6% των συνολικών πωλήσεων μέχρι το 2028. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 860.000 μονάδες τον χρόνο, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Jefferies. Από την άλλη, οι όμιλοι BYD και Chery κάνουν ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, κατασκευάζοντας εργοστάσια στην Ευρώπη.

Ενώ οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη, φτάνοντας σε μερίδιο αγοράς 5% έως τον Αύγουστο του 2025, το αποτύπωμά τους είναι πολύ ισχυρότερο σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Ταϊλάνδη, το Ισραήλ, ακόμη και η Αυστραλία.