Στις 23 Οκτωβρίου 1940 γεννήθηκε στην Τρες Κορασόες της Βραζιλίας ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, γνωστός σε όλο τον κόσμο ως Πελέ. Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που μεγαλούργησε με τη φανέλα της Σάντος και αργότερα στην Αμερική, έγινε σύμβολο του αθλήματος, φτάνοντας να θεωρείται ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 20ού αιώνα.

Από τα φτωχικά παιδικά του χρόνια, όπου έπαιζε μπάλα με αυτοσχέδιες μπάλες και βοηθούσε οικονομικά την οικογένειά του με διάφορες δουλειές, ο Πελέ έδειξε από νωρίς το μοναδικό του ταλέντο. Στα 17 του χρόνια συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 και σήκωσε το πρώτο από τα τρία Μουντιάλ που θα κατακτούσε, τοποθετώντας τον από νωρίς στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Καθ’ όλη την καριέρα του, ο Πελέ έδειξε εξαιρετική τεχνική, δημιουργικότητα και ικανότητα στο σκοράρισμα. Στη Σάντος αγωνίστηκε για 19 χρόνια, σημειώνοντας 658 τέρματα σε 639 αγώνες, ενώ συνολικά στην καριέρα του πέτυχε περισσότερα από 1.200 γκολ, συμπεριλαμβανομένων επίσημων και ανεπίσημων αναμετρήσεων. Παράλληλα, κατέκτησε μοναδικά ρεκόρ, όπως τα περισσότερα χατ-τρικ και τον τίτλο του νεότερου παίκτη που σκόραρε σε τελικό Μουντιάλ.

Η διεθνής αναγνώριση ήρθε φυσικά: ο Πελέ ανακηρύχθηκε «Ποδοσφαιριστής του Αιώνα» από τη FIFA και αποτελεί μέρος του Hall of Fame του αθλήματος. Παρά το πέρασμα των χρόνων και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, η επιρροή του στο ποδόσφαιρο παραμένει ανυπέρβλητη. Η κληρονομιά του «Βασιλιά» ζει μέσα από τα ρεκόρ του, την τεράστια δημοφιλία του και τον σεβασμό που κερδίζει κάθε νέα γενιά ποδοσφαιριστών και φιλάθλων.