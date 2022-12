Ο πλανήτης τον αποχαιρετά

Στο φινάλε της χρονιάς το παγκόσμιο ποδόσφαιρο πενθεί… Ο ένας και μοναδικός «βασιλιάς», ο Πελέ, αυτή τη φορά δεν κατάφερε να «ντριμπλάρει» τον θάνατο. Έτσι, σε ηλικία 82 ετών, έχασε την μάχη, σκορπίζοντας σε θλίψη όλους τους λάτρεις της στρογγυλής θεάς, λίγες μόλις μέρες μετά τη γιορτή του Μουντιάλ.

Δυστυχώς ο αγώνας ήταν σκληρός και άνισος με την επάρατη νόσο για τον παίκτη-σύμβολο, που τον τελευταίο μήνα νοσηλευόταν στην κλινική «Αλμπερτ Αϊνστάιν» του Σάο Πάολο.

Ο Βραζιλιάνος «μάγος» της μπάλας, τον Σεπτέμβριο του 2021 διαγνώστηκε με όγκο στο παχύ έντερο, υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης και από τις 30 του ίδιου μήνα ξεκίνησε χημειοθεραπείες.

Στις 30 Νοεμβρίου 2022 εισήχθη στο νοσοκομείο με λοίμωξη του αναπνευστικού αλλά και για ανακουφιστική θεραπεία, αφού δεν ανταποκρινόταν στις χημειοθεραπείες.

Δείτε ένα σπάνιο γκολ του Πελέ - Από τις ωραιότερες στιγμές του ποδοσφαίρου

Η οικογένειά του ήταν στο πλευρό του όλο το τελευταίο διάστημα, δεχόμενη ευχές από όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Η Σάντος, η ομάδα στην οποία έλαμψε ως ποδοσφαιριστής ο θρυλικός Πελέ, ενημέρωσε επίσημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (29/12), πως ο «αποχαιρετισμός» στον σπουδαίο Βραζιλιάνο, μέσω λαϊκού προσκυνήματος, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα (2/1), στο γήπεδό της «Vila Belmiro».

Η σορός του «βασιλιά» του ποδοσφαίρου θα μεταφερθεί απ’ το νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» στο στάδιο, τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/1).

Σύμφωνα με τον σύλλογο, το φέρετρο του Πελέ θα τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου και ο χώρος θα ανοίξει για το κοινό στις 10 το πρωί της Δευτέρας (2/1). Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις 10 το βράδυ της Τρίτης (3/1). Μετά την τελετή, θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στους δρόμους του Σάντος, που θα περάσει απ’ το κανάλι 6, όπου μένει η Ντόνα Σελέστε, η μητέρα του Πελέ.

Η σορός του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που ανέδειξε το ποδόσφαιρο, θα ταφεί στο «Μνημείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης», δίπλα στην ακτή του Σάο Πάολο, σε εκδήλωση στην οποία θα δώσουν το «παρών» μόνο τα μέλη της οικογένειας του Πελέ.

Η πρόσβαση του κοινού για το λαϊκό προσκύνημα στο στάδιο θα γίνεται στις θύρες 2 και 3 και η έξοδος θα γίνεται από τις θύρες 7 και 8. Οι αρχές θα εισέλθουν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Πελέ από τη θύρα 10.

Την ίδια ώρα η οικογένεια του Πελέ, σκοπεύει να ζητήσει επίσημα από τη διοίκηση της Σάντος να αποσυρθεί η φανέλα με το «10» από την ομάδα, στη μνήμη του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που ανέδειξε η Βραζιλία.

«Αντίο»

Αθλητές, πολιτικοί, παράγοντες, καλλιτέχνες, διεθνείς οργανισμοί και ομάδες απ’ άκρη σ’ άκρη της γης λένε το δικό τους «αντίο» στον θρυλικό Βραζιλιάνο…

Ρονάλντο (Πρώην Βραζιλιάνος διεθνής): «Τι προνόμιο να σε κυνηγάω, φίλε μου. Το ταλέντο σου είναι ένα σχολείο που πρέπει να περάσει κάθε παίκτης. Η κληρονομιά σου ξεπερνά τις γενιές. Και έτσι θα ζήσεις. Σήμερα και πάντα, θα σε γιορτάζουμε. Ευχαριστώ, Πελέ. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Νεϊμάρ (Παρί Σεν Ζερμέν, Εθνική Βραζιλίας): «Πριν από τον Πελέ, το «10» ήταν απλώς ένας αριθμός. Διάβασα αυτή τη φράση κάπου, κάποια στιγμή στη ζωή μου. Αλλά αυτή η φράση, η όμορφη φράση, είναι ελλιπής. Θα έλεγα ότι πριν από τον Πελέ, το ποδόσφαιρο ήταν απλώς ένα άθλημα. Ο Πελέ τα άλλαξε όλα. Μετέτρεψε το ποδόσφαιρο σε τέχνη, σε διασκέδαση. Έδινε φωνή στους φτωχούς, στους μαύρους και κυρίως: Έδωσε όραμα στη Βραζιλία. Το ποδόσφαιρο και η Βραζιλία έχουν ανεβάσει το status τους χάρη στο Βασιλιά! Έφυγε, αλλά η μαγεία του θα παραμείνει. Ο Πελέ είναι ΑΙΩΝΙΟΣ!».

Λιονέλ Μέσι (Παρί Σεν Ζερμέν, Εθνική Αργεντινής): «Αναπαύσου εν ειρήνη, Πελέ».

Κριστιάνο Ρονάλντο (Εθνική Πορτογαλίας): «Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλη τη Βραζιλία, και ιδιαίτερα στην οικογένεια του κ. Εντσον Αράντες ντο Νασιμέντο. Ένα απλό «αντίο» στον αιώνιο Βασιλιά Πελέ δεν θα είναι ποτέ αρκετό για να εκφράσει τον πόνο που «αγκαλιάζει» όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Μια έμπνευση για τόσα εκατομμύρια, μια αναφορά του χθες, του σήμερα, του πάντα. Η στοργή που έδειχνε πάντα για μένα ήταν ανταποδοτική σε όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε, ακόμα και εξ αποστάσεως. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ και η μνήμη του θα μείνει για πάντα στον καθένα μας, τους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βασιλιά Πελέ».

Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν, Εθνική Γαλλίας): «Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου μας άφησε, αλλά η κληρονομιά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ. RIP KING…».

Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Μπαρτσελόνα, Εθνική Πολωνίας): «Αναπαύσου εν ειρήνη Πρωταθλητή. Ο Παράδεισος έχει ένα νέο αστέρι και ο κόσμος του ποδοσφαίρου έχασε έναν ήρωα».

Rest in peace Champion 🙏🏼

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι, Εθνική Νορβηγίας): «Ό,τι βλέπετε να κάνει κάθε παίκτης, ο Πελέ το έκανε πρώτος».

Φραντς Μπεκενμπάουερ (Πρώην Γερμανός διεθνής): «Το ποδόσφαιρο έχασε σήμερα τον σπουδαιότερο στην ιστορία του και εγώ έχασα έναν μοναδικό φίλο. Το ποδόσφαιρο θα είναι δικό σου για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Σερ Τζεφ Χαρστ (Πρώην Αγγλος διεθνής): «Έχω τόσες πολλές αναμνήσεις από τον Πελέ, χωρίς αμφιβολία τον καλύτερο ποδοσφαιριστή με τον οποίο έπαιξα ποτέ (με τον Μπόμπι Μουρ να είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έπαιξε ποτέ δίπλα μου). Για μένα ο Πελέ παραμένει ο καλύτερος όλων των εποχών και ήμουν περήφανος που ήμουν στο γήπεδο μαζί του. RIP Pele και ευχαριστώ».

Γκάρι Λίνεκερ (Πρώην Άγγλος διεθνής): «Ο Πελέ πέθανε. Ο πιο… θεϊκός από τους ποδοσφαιριστές και ο πιο χαρούμενος όλων των ανδρών. Έπαιξε ένα παιχνίδι που μόνο λίγοι εκλεκτοί έχουν πλησιάσει. Τρεις φορές σήκωσε το πιο πολυπόθητο χρυσό τρόπαιο με αυτό το όμορφο κίτρινο πουκάμισο. Μπορεί να μας άφησε, αλλά θα έχει πάντα την ποδοσφαιρική αθανασία. RIP Pele».

Γκαμπριέλ Μπατιστούτα (Πρώην Αργεντινός διεθνής): «Σας ευχαριστώ για όλα όσα δώσατε στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Rip legend»

Τιάγκο Σίλβα (Παρί Σεν Ζερμέν, Εθνική Βραζιλίας): «Αναπαύσου εν ειρήνη «Ρέι» (Βασιλιά), ο Θεός να ευλογεί όλη την οικογένειά σου».

Κασεμίρο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Εθνική Βραζιλίας): «Αναπαύσου εν ειρήνη, βασιλιά Πελέ. Σε ευχαριστώ για τη δόξα που έδωσες στη Βραζιλία και στο ποδόσφαιρο. Η κληρονομιά σου είναι αιώνια».

Οσβάλντο Αρντίλες (Πρώην Αργεντινός διεθνής): «Ο Βασιλιάς των Βασιλέων πέθανε. Εξαιρετικός παίκτης. Μοναδικός. Τρεις φορές νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, περισσότερα από 1.000 γκολ. Το είδωλό μου όταν ήταν νέος. Έκανε το ποδόσφαιρο όμορφο παιχνίδι και πραγματικά το ανέβασε σε διεθνές επίπεδο. Ο χρόνος που έπαιξα μαζί του στην «Απόδραση των Έντεκα» ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. RIP Pele».

Ριβάλντο (Πρώην Βραζιλιάνος διεθνής): «Είμαι ευγνώμων στον Θεό που ο Πελέ είναι Βραζιλιάνος. Το ποδόσφαιρό μας είναι γνωστό και σεβαστό παγκοσμίως για όλα όσα έκανε στο γήπεδο και γι΄ αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είμαι περήφανος που έπαιξα σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα με το νούμερο 10, το οποίο καθαγίασε ο ίδιος. Βασιλιά Πελέ, η κληρονομιά σου είναι αιώνια. Ο Θεός να ευλογεί και να παρηγορεί τις καρδιές της οικογένειας σου. Αναπαύσου εν ειρήνη, βασιλιά Πελέ».

Ριτσάρλισον (Τότεναμ, Εθνική Βραζιλίας): «Σήμερα το ποδόσφαιρο αποχαιρετά το πιο όμορφο κεφάλαιο του. Του ανθρώπους που μάγεψε τον κόσμο κι άλλαξε την ιστορία του παιχνιδιού για πάντα. Θα είσαι πάντα ο καλύτερος γιατί πριν από 60 χρόνια, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισες, έκανες ήδη αυτό που ελάχιστοι μπορούν να κάνουν σήμερα. Ο άνθρωπος που αφιέρωσε το 1000ό του γκολ στα παιδιά και έκανε τη χώρα μας να ανακαλύψει ότι μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα. Είσαι και θα είσαι πάντα ασύγκριτος, Βασιλιά. Είσαι αιώνιος! Σε ευχαριστώ και ο Θεός να σε δεχτεί στην αγκαλιά του».

Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου: «Ο Πελέ ήταν κάτι πολύ περισσότερο από τον καλύτερο αθλητή όλων των εποχών. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου ήταν ο απόλυτος εκφραστής μιας νικηφόρας Βραζιλίας, ποτέ δεν φοβόταν καμία δυσκολία. Ένα μαύρο, φτωχό αγόρι που γεννήθηκε στο Tres Coracoes, μας έδειξε ότι υπάρχει πάντα ένα νέο μονοπάτι. Υποσχέθηκε στον πατέρα του ότι θα κερδίσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και μας έφερε τρία, εκτός από το ότι σημείωσε 95 γκολ σε 113 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ο Βασιλιάς μας έδωσε μια νέα Βραζιλία και μπορούμε μόνο να τον ευχαριστήσουμε για την κληρονομιά του. Ευχαριστώ, Πελέ».

CONMEBOL (Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Νοτίου Αμερικής): «Ήδη ανάβει στον ουρανό το αστέρι του Βασιλιά, το πρώτο 10άρι, ο παίκτης με περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα. Σε ευχαριστούμε που έφερες τη Νότια Αμερική στην κορυφή. Θα μας λειψεις. Θα λάμπεις πάντα στις καρδιές μας. Αιώνια Δόξα στον Βασιλιά.»

Tζιάνι Ινφαντίνο (Πρόεδρος FIFA): «Πελέ: Αθάνατος – για πάντα μαζί μας»

UNESCO: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο του Πελέ. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στον βραζιλιάνικο λαό και στην ποδοσφαιρική οικογένεια. Ο Πελέ ήταν Πρωταθλητής Αθλητισμού @UNESCO από το 1994 και εργάστηκε ακατάπαυστα για να προωθήσει τον αθλητισμό ως εργαλείο για την ειρήνη. Θα μας λείψει πολύ».

Λούλα (Πρόεδρος της Βραζιλίας): «Είχα το προνόμιο που δεν είχαν οι νεότεροι Βραζιλιάνοι: είδα τον Πελέ να παίζει live στο «Pacaembu» και στο «Morumbi». Να παίζει, όχι. Τον είδα να δίνει παράσταση. Γιατί όταν έπαιρνε την μπάλα έκανε πάντα κάτι ιδιαίτερο, που συχνά κατέληγε σε γκολ».

Ντίλμα Ρούσεφ (Πρώην πρόεδρος Βραζιλίας): «Ευχαριστώ, Πελέ! Ευχαριστώ για τα χαμόγελα που προσέφερες. Για τα δάκρυα συγκίνησης. Για τις κραυγές μετά τα γκολ. Σε ευχαριστώ για τη χαρά που έδωσες στον βραζιλιάνικο λαό και στους ανθρώπους όλου του κόσμου. Κανένας βασιλιάς δεν υπήρξε τόσο αγαπητός. Μεταφέρω στις γυναίκες της Βραζιλίας και στην οικογένειά του την απέραντη θλίψη μου».

Τζο Μπάιντεν (Πρόεδρος ΗΠΑ): «Για ένα άθλημα που φέρνει κοντά τον κόσμο όσο κανένα άλλο, η άνοδος του Πελέ από μια ταπεινή αφετηρία σε έναν θρύλο του ποδοσφαίρου είναι μια ιστορία για το τι είναι δυνατό. Οι σκέψεις μας με την Τζιλ είναι με την οικογένειά του και όλους που τον αγάπησαν».

Μπαράκ Ομπάμα (Πρώην πρόεδρος ΗΠΑ): «Ο Πελέ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους που έπαιξαν ποτέ αυτό το όμορφο παιχνίδι. Και ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές στον κόσμο, κατάλαβε τη δύναμη του αθλητισμού που είναι να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι τον αγάπησαν και τον θαύμασαν».

Αλμπέρτο Φερνάντες (Πρόεδρος Αργεντινής): «Ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία έφυγε από κοντά μας. Θα θυμόμαστε πάντα εκείνα τα χρόνια που ο Πελέ «ζάλισε» τον κόσμο με τις ικανότητές του. Μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένειά του και στον λαό της Βραζιλίας που θα τον έχουν στις καρδιές τους.»

«Ήταν κάτι παραπάνω από ποδοσφαιριστής»

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου θρηνεί το χαμό μιας από τις εμβληματικότερες φυσιογνωμίες του. Το όνομα του Πελέ υπήρξε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς ως το ανώτατο επίπεδο στο οποίο θα μπορούσε να φτάσει κάθε παιδί, κάθε έφηβος, κάθε άνδρας που ονειρευόταν μια λαμπρή ποδοσφαιρική καριέρα.

Ο «βασιλιάς» ήταν παγκοσμίως γνωστός και απολάμβανε καθολικής εκτίμησης τόσο στο χώρο του αθλητισμού, όσο και του πολιτισμού και της πολιτικής, σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ας δούμε τι έχουν πει γι΄ αυτόν από τα χρόνια που μεγαλουργούσε στα γήπεδα και μέχρι τις μέρες μας:

«Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία ήταν ο Ντι Στέφανο. Αρνούμαι να κατατάξω τον Πελέ ως ποδοσφαιριστή. Ήταν κάτι ανώτερο». – Φέρεντς Πούσκας (Ουγγαρία)

«Όταν είδα τον Πελέ να παίζει, αισθάνθηκα ότι έπρεπε να κρεμάσω τα παπούτσια μου» – Ζιστ Φοντέν (Γαλλία)

«Ο Πελέ ήταν ο GOAT. Παρέμεινε στην κορυφή για 20 χρόνια. Όλοι οι υπόλοιποι –ο Μαραντόνα, ο Κρόιφ, ο Πλατινί- βρίσκονται από κάτω. Κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του»- Φραντς Μπεκενμπάουερ (Γερμανία)

«Υπάρχει ο άνθρωπος Πελέ και ο ποδοσφαιριστής Πελέ. Όταν παίζει ο Πελέ είναι σα να παίζει ο Θεός» – Εουσέμπιο (Πορτογαλία)

«Στα δικά μου μάτια, ένας καλλιτέχνης είναι κάποιος που φωτίζει ένα σκοτεινό δωμάτιο. Δεν έχω ακόμα ανακαλύψει, ούτε θα ανακαλύψω, τη διαφορά που έχει η πάσα του Πελέ στον Κάρλος Αλμπέρτο στον τελικό του Μουντιάλ 1970, με την ποίηση του Αρθούρου Ρεμπό. Και στα δύο, υπάρχει η ανθρώπινη γιορτή, μια έκφραση ομορφιάς που μας αγγίζει και μας δίνει το αίσθημα της αιωνιότητας» – Ερίκ Καντονά (Γαλλία)

«Σε κάποιες χώρες ήθελαν να τον αγγίξουν, σε κάποιες να τον φιλήσουν. Σε άλλες ήθελαν να φιλήσουν το χορτάρι που πάτησε. Ήταν υπέροχο, απλά υπέροχο…» – Κλοντοάλντο (συμπαίκτης του Πελέ στη Σάντος και την εθνική Βραζιλίας)

Ο καλύτερος όλων των εποχών; Ο Πελέ! Ο Μέσι και ο Ρονάλντο είναι σπουδαίοι παίκτες με συγκεκριμένες ικανότητες. Ο Πελέ ήταν καλύτερος» – Οσβάλντο Αρντίλες (Αργεντινή)

«Το μεγάλο του μυστικό ήταν ο αυτοσχεδιασμός. Τα πράγματα που έκανε ξαφνικά, μέσα σε μια στιγμή. Είχε απίστευτη οπτική του παιχνιδιού» – Κάρλος Αλμπέρτο Τόρες (συμπαίκτης του Πελέ στη Σάντος και την εθνική Βραζιλίας)

«Ήταν ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης» – Μπόμπι Μουρ (Αγγλία)

«Ήρθα ελπίζοντας ότι θα μπορούσα να σταματήσω έναν μεγάλο παίκτη. Έφυγα πεπεισμένος ότι ήταν κάποιος ο οποίος δεν γεννήθηκε στον ίδιο πλανήτη με εμάς» – Κόστα Περέιρα (αμυντικός της Μπενφίκα, μετά την ήττα από τη Σάντος στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου το 1962)

«Ο Πελέ ήταν ένας από τους λίγους που καταρρίπτουν τη θεωρία μου: αντί για 15 λεπτά δημοσιότητας, θα έχει 15 αιώνες» – Άντι Γουόρχολ (ΗΠΑ)

«Είμαι οπαδός του Πελέ από παιδί. Μετά άνοιξε η κουβέντα για τη σύγκριση με τον Μαραντόνα. Για εμένα πάντα ήταν ο Πελέ» – Σερ Αλεξ Φέργκιουσον (Σκωτία)

«Ήταν ο μόνος ποδοσφαιριστής που ξεπέρασε τα σύνορα της λογικής» – Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία)

«Πριν από τον αγώνα έλεγα στον εαυτό μου ότι κι αυτός είναι φτιαγμένος από σάρκα και οστά όπως όλοι μας. Έκανα λάθος…» – Ταρτσίζιο Μπούρνιτς (Ιταλία, μάρκαρε τον Πελέ στον τελικό του Μουντιάλ 1970)

«Μερικές φορές νιώθω ότι το ποδόσφαιρο ανακαλύφθηκε γι΄αυτόν τον μαγικό παίκτη» – Σερ Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία)

Μάλκομ Άλισον: «Πώς γράφεται η λέξη ΠΕΛΕ;» Πατ Κρίραντ: «Εύκολο: Θ.Ε.Ο.Σ.» – Διάλογος ανάμεσα σε δυο βρετανούς τηλεσχολιαστές, σε αγώνα του Μουντιάλ του Μεξικού το 1970

«Ο Πελέ έπαιξε ποδόσφαιρο επί 22 έτη και έκανε περισσότερα για να προωθήσει την παγκόσμια φιλία και αδελφοσύνη, από οποιονδήποτε πρεσβευτή» – J.B. Πινέιρο, Βραζιλιάνος πρέσβης στον ΟΗΕ

«Είμαι ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εσύ δεν χρειάζεται να συστηθείς, γιατί όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο Πελέ» – Ρόναλντ Ρέιγκαν στη συνάντησή του με τον «βασιλιά»

«Τη στιγμή που η μπάλα έφτανε στα πόδια του Πελέ, το ποδόσφαιρο μεταμορφωνόταν σε ποίηση» – Πιέρ Πάολο Παζολίνι (Ιταλός ποιητής και σκηνοθέτης)

«Κυριολεκτικά όλοι ήθελαν να του σφίξουν το χέρι, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Να λες ότι ήσουν σε ένα πάρτι μαζί με τον Πελέ, ήταν το μεγαλύτερο παράσημο» – Μικ Τζάγκερ (Άγγλος ροκ σταρ)

«Να τον βλέπεις να παίζει ήταν ο συνδυασμός της λάμψης ενός παιδιού με την εξαίρετη χάρη ενός ολοκληρωμένου άνδρα» – Νέλσον Μαντέλα

Ποιος ήταν ο Πελέ

Γεννημένος στις 23 Οκτωβρίου 1940 στην πόλη Tres Coracoes, ο Εντσον Αράντες Ντον Νασισμέντο, όπως ήταν το παρατσούκλι του, κόλλησε το μικρόβιο της μπάλας από τον πατέρα του, που αγωνιζόταν στην Ατλέτικο Μινέιρο. Το 1956, μετά από μία σειρά απορρίψεων, τον δέχθηκε η Σάντος ξεκινώντας από εκεί τη μεγάλη καριέρα. Λίγο πριν γίνει 17 κλήθηκε στην εθνική ομάδα, καταφέρνοντας στο ντεμπούτο του να σκοράρει κόντρα στην Αργεντινή και πριν ενηλικιωθεί βρέθηκε στην αποστολή της «σελεσάο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Σουηδίας.

Το ρεκόρ του -των 1.281 γκολ σε 1.363 αγώνες- δεν έχει ξεπεραστεί μέχρι σήμερα, ενώ εκείνος θα μείνει στην Ιστορία και ως ο ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο τρεις φορές (1958, 1962 και 1970), την πρώτη φορά όντας, μάλιστα, μόλις 17 ετών.

Σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε από το 1956 έως το 1975 στην ανδρική ομάδα της Σάντος και την τελευταία διετία της καριέρας του έπαιξε στην Αμερική για λογαριασμό της New York Cosmos. Στην τροπαιοθήκη του εκτός από τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα έχει έξι πρωταθλήματα Βραζιλίας, δύο Copa Libertadores, ισάριθμα διηπειρωτικά και ένα πρωτάθλημα Αμερικής.

Για τη μεγάλη πλειονότητα, το κοντέρ του Πελέ σε επίσημα παιχνίδια σταμάτησε στα 757 γκολ και από αυτά, τα 643 τα πέτυχε με τη Σάντος στη διάρκεια της 19ετούς θητείας του, όμως οι… απόψεις για αυτό το θέμα διίστανται.