Η παρουσία τους δίνει έξτρα ώθηση στους «ασπρόμαυρους», που μπαίνουν στο ματς με ξεκάθαρο στόχο να διατηρήσουν τη δυναμική που έχτισαν στα δύο τελευταία ντέρμπι και να φύγουν με κάτι θετικό από μια δύσκολη έδρα.
Από όλα τα μέρη της Ευρώπης έχουν φτάσει από την Τρίτη το βράδυ και μετά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και γυρίζουν αυτό το διήμερο στην πόλη, δίνοντας το δικό τους χρώμα στην γαλλική πόλη.
Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Γαλλία με αυτοπεποίθηση, ομοιογένεια και αίσθηση ομάδας που μεγαλώνει μέσα από τις δυσκολίες, ξέροντας ότι κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι μια ακόμη ευκαιρία για να δείξει τη συνέπειά του στο υψηλό επίπεδο.
Η Λιλ είναι το φαβορί, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει πολλές φορές ότι όταν παίζει με πάθος και συγκέντρωση, μπορεί να σταθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο.
ΠΑΟΚ: Ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα με κακή προϊστορία στην Γαλλία
Ο Δικέφαλος απόψε στην Λιλ θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις των ντέρμπι στην Ελλάδα και να φύγει με... κάτι από το «Πιέρ Μορουά» και να διατηρήσει ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.
Στην Αθήνα ο Ράφα Μπενίτεθ!
Ο Ράφα Μπενίτεθ, εν μέσω των εξελίξεων αναφορικά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ για το Europa League, έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελλάδα, μαζί με το επιτελείο του, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού». Ο 65χρονος τεχνικός, με πλούσιο και εντυπωσιακό βιογραφικό σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, αναμένεται να […]
ΠΑΟK: Πάνω από 3.000 φίλαθλοι μαζί του στην Γαλλία
Περισσότεροι από 3.000 φίλοι του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας στο «Πιέρ Μορουά», δημιουργώντας την αίσθηση… Τούμπας στη βόρεια Γαλλία.