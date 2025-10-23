Η παρουσία τους δίνει έξτρα ώθηση στους «ασπρόμαυρους», που μπαίνουν στο ματς με ξεκάθαρο στόχο να διατηρήσουν τη δυναμική που έχτισαν στα δύο τελευταία ντέρμπι και να φύγουν με κάτι θετικό από μια δύσκολη έδρα.

Από όλα τα μέρη της Ευρώπης έχουν φτάσει από την Τρίτη το βράδυ και μετά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και γυρίζουν αυτό το διήμερο στην πόλη, δίνοντας το δικό τους χρώμα στην γαλλική πόλη.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Γαλλία με αυτοπεποίθηση, ομοιογένεια και αίσθηση ομάδας που μεγαλώνει μέσα από τις δυσκολίες, ξέροντας ότι κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι μια ακόμη ευκαιρία για να δείξει τη συνέπειά του στο υψηλό επίπεδο.

Η Λιλ είναι το φαβορί, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει πολλές φορές ότι όταν παίζει με πάθος και συγκέντρωση, μπορεί να σταθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο.