Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς πανηγύρισε ένα σπουδαίο τρίποντο απέναντι στην Άστον Βίλα, επικρατώντας με 2-1, πραγματοποιώντας μάλιστα ανατροπή.

Οι «χωριάτες» άνοιξαν το σκορ με τον Γκεσάν, μόλις στο 4ο λεπτό, ωστόσο οι γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, στο 42’, με τον Σουράι.

Η κυπελλούχος Ολλανδίας, έφτασε στην ολική ανατροπή, στο 61’, με τον Ντεϊτζίλ και πανηγύρισε μια τεράστια νίκη, η οποία την ανεβάζει στους έξι βαθμούς και την βάζει για τα καλά, στο κόλπο της πρόκρισης.

What a result for Go Ahead Eagles 👏#UEL pic.twitter.com/FaaOorKi56 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 23, 2025