Οι φίλοι της Γκόου Αχεντ Ινγκλς αναστάτωσαν την Αθήνα για λίγες ώρες και δεν τους πτόησε καθόλου η δυνατή βροχή του μεσημεριού.

Αφού πέρασαν τη μέρα τους στο Μοναστηράκι, με κάποιους πιο τολμηρούς να κάνουν και…νεροτσουλήθρα στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν έξω από το Χίλτον όπου τους περίμεναν τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ για να τους μεταφέρουν στο ΟΑΚΑ.

Όσο περίμεναν είχαν βγάλει σημαίες και κασκόλ από τα παράθυρα και τα αυτοκίνητα που περνούσαν τους κορνάριζαν.

Κάποιοι Ολλανδοί ενημερωμένοι προφανώς φώναζαν ρυθμικά «Ολυμπιακός» ενώ οι περισσότεροι έλεγαν συνθήματα για την ομάδα τους.

Τα Nea.gr ήταν μπροστά και κατέγραψαν τις εικόνες από την αναχώρηση του κομβόι των Ολλανδών για το γήπεδο.