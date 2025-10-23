Σαφείς αιχμές για πλημμελή έρευνα των αρχών αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του πατέρα του άφησε ο μικρότερος γιος του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, Αλέξανδρος, ο οποίος καταθέτει στη δίκη με κατηγορούμενους δύο αλιείς από την Ερέτρια που αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο Αλέξανδρος Βαλυράκης περιέγραψε τον τρόπο που πληροφορήθηκε όσα έγιναν φεύγοντας κατευθείαν για την Ερέτρια αλλά και τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν στο νοσοκομείο όπου έγινε η αναγνώριση.

Πρόεδρος: Πήγατε στο σημείο;

Μάρτυρας: Ναι και μου έκανε τεράστια εντύπωση γιατί είχε πολύ κόσμο. Είδα τον πατερα μου καλυμμένο και τον αδελφό μου πεσμένο στο έδαφος. Η αντίδρασή μου εκείνη τη στιγμή ήταν να προστατεύσω τον πατέρα μου.

Πρόεδρος: Πείτε μας για το μετά που πήγατε στο νοσοκομείο. Τι είδατε;

Mάρτυρας: Πήγα εκεί με τον αδελφό μου, δεν τον άφησα να κάνει την αναγνώριση εκείνος. Πήγα εγώ πρώτος. Είδα τον πατέρα μου και η εικόνα ήταν πολύ δύσκολη. Εγώ είδα έναν άνθρωπο με αμυντικά τραύματα στα χέρια. Ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και το πρόσωπό του. Είχε μελανιές στο κεφάλι του, αμυντικά τραύματα και ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό.

Συνεχίζοντας την κατάθεσή του ο γιος του Σήφη Βαλυράκη, ανέφερε: «Ήμουν πολύ κοντά με τον πατέρα μου. Είχε τύχει να συζητήσουμε για την καταναγκαστικη εργασία στις φυλακές της Αλβανίας που είχε βρεθεί. Τότε μου είχε πει πως όταν σε χτυπούν πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου. Το μυαλό μου πήγε εκεί. Ότι δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατεύθει για να σωθεί».

Πρόεδρος: Σας είχε πει αν υπήρχαν γενικότερα θέματα με προστριβές στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Όχι, μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου δεν ήξερα γι’ αυτά. Μετά έμαθα ότι οι επαγγελματίες ψαράδες αν δεν τους άρεσαν κάποια πράγματα έκαναν ακόμη και εμβολισμούς. Άκουσα πράγματα ανατριχιαστικά.

Ο μάρτυρας, στη συνέχεια κατέθεσε ότι ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό ότι τα τραύματα που είχε η σορός του πατέρα του ήταν από προπέλα. «Η στολή του (του ψαροντουφεκά) ήταν άθικτη», είπε ενώ και εκείνος άφησε ξεκάθαρες αιχμές για πλημμελή έρευνα των αρχών όσον αφορά στις συνθήκες θανάτου του πατέρα του. «Συναντήθηκα με το κ. Τσιάρα και μου είπε “μη το ψάχνεις δεν θα βρεις άκρη στη Χαλκίδα. Πήγαινε στις εσωτερικές υποθέσεις στην Αθήνα”», ανέφερε μεταξύ άλλων ο μάρτυρας.

Η δίκη συνεχίζεται.