Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανόβερο, όταν ξέσπασε συμπλοκή που οδήγησε σε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Vahrenwalder Straße.

Όπως μεταδίδει η τοπική εφημερίδα Hannoversche Allgemeine, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους ή τα αίτια της συμπλοκής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο ομάδες ατόμων ενεπλάκησαν σε διαπληκτισμό γύρω στις 6:25 μ.μ. (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου στο σημείο, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα ή το κίνητρο του φερόμενου δράστη.

Ο δράστης συνελήφθη.

Αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ενώ στο σημείο επιχειρεί και το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η κυκλοφορία των γραμμών 1 και 2 του τραμ έχει προσωρινά διακοπεί στην οδό Vahrenwalder Straße