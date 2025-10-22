Στο Ρότερνταμ ένας μικρός κύκλος θα κλείσει το βράδυ της Πέμπτης και ένας νέος θα ανοίξει για τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Κόντης θα προπονήσει – πιθανότατα – για τελευταία φορά τους «πράσινους» στο απαιτητικό ματς με τη Φέγενορντ και την επόμενη ημέρα θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Ισπανό σταρ, Ράφα Μπενίτεθ.

Αν η τελετή παράδοσης – παραλαβής συνοδευτεί και με ένα καλό αποτέλεσμα στην Ολλανδία, τόσο το καλύτερο για τον Ίβηρα τεχνικό που θα αναλάβει ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο.

Μέχρι την εποχή Μπενίτεθ έχουμε λίγες ώρες, γιατί προηγείται ένα σημαντικό ματς στο «Ντε Κάιπ». Μια από τις δυσκολότερες έδρες στην Ευρώπη, αλλά και από τις… αγαπημένες του Παναθηναϊκού. Απέναντι στην τρανή Φέγενορντ το 1984, το «τριφύλλι» είχε ανθίσει, ενώ στην πιο πρόσφατη επίσκεψη του στο Ρότερνταμ, ο Παναθηναϊκός είχε ρίξει μια… ξεγυριστή φιλική σφαλιάρα στην ολλανδική ομάδα με τα… μωρά του Γιώργου Δώνη.

Αν θα τριτώσει το… καλό για τον Παναθηναϊκό θα φανεί στο «Ντε Κάιπ», ωστόσο οι συνθήκες είναι τούτη τη φορά εντελώς διαφορετικές.

Η Φέγενορντ βγάζει μάτια στην Ολλανδία και παίζει υπερποδόσφαιρο, ωστόσο στο Europa League μετράει δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και αυτή η συνθήκη έχει ρίξει στο καναβάτσο την ομάδα από το Ρότερνταμ.

Το είπε και ο προπονητής της: «Απαραίτητη η νίκη» και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε το ντέρμπι με την PSV μπορεί να σκεφτεί, ούτε rotation μπορεί να κάνει ο Φαν Πέρσι. Η πίεση θα είναι στους γηπεδούχους και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» θα χρειαστεί να κάνουν ένα έξυπνο παιχνίδι στην Ολλανδία για να πάρουν θετικό αποτέλεσμα. Αν δώσουν χώρο στη Φέγενορντ ή μπουν στην «παγίδα» του γρήγορου τέμπο, τότε ενδέχεται να το πληρώσουν. Ο αργός ρυθμός, η σωστή διαχείριση των καταστάσεων και η πονηράδα θα παίξουν ρόλο στο ματς.

Άλλωστε οι Ολλανδοί δεν φημίζονται για τη σταθερότητα στην αμυντική τους γραμμή και εκεί είναι το ευάλωτο σημείο τους. Όλα μπορούν να γίνουν, αρκεί ο Παναθηναϊκός να εξαφανίσει τα κενά διαστήματα στο παιχνίδι του και να πετάξει από πάνω του την αγωνιστική αφέλεια.