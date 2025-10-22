Χαοτικοί γαλαξίες που σχηματίστηκαν λίγα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη αποκαλύπτουν στους επιστήμονες μια εντελώς διαφορετική εικόνα του πρώιμου Σύμπαντος. Νέα ανάλυση δεδομένων από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST) δείχνει ότι οι πρώτοι γαλαξίες ήταν ασταθείς και ακανόνιστοι, χωρίς τη δομή που χαρακτηρίζει τους σύγχρονους γαλαξίες.

Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, βασίστηκε στην παρατήρηση περισσότερων από 250 νεαρών γαλαξιών, οι οποίοι υπήρχαν όταν το Σύμπαν είχε ηλικία από 800 εκατομμύρια έως 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια. Αναλύοντας την κίνηση του αερίου στο εσωτερικό τους, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι δεν είχαν ακόμη μετατραπεί σε ομαλούς, περιστρεφόμενους δίσκους, όπως ο Γαλαξίας μας, αλλά παρέμεναν ταραγμένοι σχηματισμοί.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society», τα ευρήματα δείχνουν ότι οι γαλαξίες σταδιακά απέκτησαν πιο σταθερή μορφή, καθώς το Σύμπαν εξελισσόταν. Στα πρώτα του στάδια, η έντονη δημιουργία άστρων και οι βαρυτικές διαταραχές προκαλούσαν ισχυρές αναταράξεις, καθυστερώντας τη σταθεροποίησή τους.

«Δεν παρατηρούμε απλώς μερικές εντυπωσιακές εξαιρέσεις. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να δούμε ολόκληρο πληθυσμό γαλαξιών ταυτόχρονα», εξηγεί η πρώτη συγγραφέας της έρευνας, Λόλα Ντάνχαϊβ, από το Ινστιτούτο Κοσμολογίας Kavli του Κέμπριτζ. «Βρήκαμε τεράστια ποικιλομορφία: κάποιοι γαλαξίες αρχίζουν να αποκτούν μια ομαλή περιστροφή, αλλά οι περισσότεροι παραμένουν χαοτικοί, με αέριο που διαστέλλεται και κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις», προσθέτει.

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το όργανο NIRCam του JWST σε ειδική λειτουργία, ικανή να ανιχνεύει το ασθενές φως από ιονισμένο αέριο υδρογόνου σε μακρινούς γαλαξίες. Η Ντάνχαϊβ ανέπτυξε νέο λογισμικό για την ανάλυση των δεδομένων, τα οποία συνδυάστηκαν με άλλες εικόνες του τηλεσκοπίου, προκειμένου να μετρηθεί η κίνηση του αερίου σε κάθε γαλαξία.