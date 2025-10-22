Νεκρή εντοπίστηκε μια 56χρονη τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/10) έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην οικεία της κοντά στο Κάστρο στην Ανάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, μαζί της βρέθηκε νεκρός και ο σκύλος της. Η σορός μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ανάφης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης, που έφτασαν στο νησί με σκάφος του Λιμενικού. Η ΕΛ.ΑΣ. συνέδραμε για τη διάνοιξη της οικίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, πίσω από τις πόρτες υπήρχαν ογκώδη έπιπλα και συσκευές, γεγονός που καθυστέρησε ακόμα περισσότερο την επέμβαση.

Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου· κατά τις πρώτες ενδείξεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο των αναθυμιάσεων, ενώ δεν αποκλείεται η 56χρονη γυναίκα να ειχε κάνει και χρήση χαπιών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αργά το βράδυ της Τρίτης κάποιος κάτοικος της περιοχής διαπίστωσε να βγαίνουν καπνοί από το σπίτι και ενημέρωσε τις αρχές. Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου. Κάτοικοι του νησιού μιλώντας στο cyclades24.gr έκαναν λόγο για καλή επιχειρηματία και κοινωνικά δραστήρια.