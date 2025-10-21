Οι ανθρωπιστικές προμήθειες που εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας παρουσιάζουν αύξηση, ωστόσο παραμένουν κάτω από τον ημερήσιο στόχο των 2.000 τόνων, καθώς λειτουργούν μόνο δύο περάσματα προς τον θύλακα και κανένα προς το βόρειο τμήμα, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται από λιμό, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP).

Περίπου 750 μετρικοί τόνοι τροφίμων φτάνουν καθημερινά στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, ποσότητα ωστόσο ανεπαρκής για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών ύστερα από δύο χρόνια σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Για να μπορούμε να πετύχουμε αυτή την αύξηση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε συνοριακό πέρασμα τώρα», δήλωσε η εκπρόσωπος του WFP, Αμπίρ Ετέφα, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Η ίδια διευκρίνισε ότι μόνο δύο περάσματα υπό ισραηλινό έλεγχο είναι αυτή τη στιγμή σε λειτουργία — το Κερέμ Σαλόμ στα νότια και το Κισουφίμ στο κεντρικό τμήμα του θύλακα.

Ορισμένες ποσότητες τροφίμων για παιδιά και εγκύους έχουν καταφέρει να φτάσουν στις βόρειες περιοχές μέσω του νοτίου τμήματος, ωστόσο οι αποστολές αυτές παραμένουν περιορισμένες.

«Δεν έχουμε μεγάλης κλίμακας αυτοκινητοπομπές προς την Πόλη της Γάζας ή τη βόρεια Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ετέφα.

Σύμφωνα με την ίδια, οι παραδοθείσες προμήθειες επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες περίπου μισού εκατομμυρίου ανθρώπων για διάστημα δύο εβδομάδων.

Πολλοί κάτοικοι επιλέγουν να αποθηκεύουν τα τρόφιμα που λαμβάνουν, φοβούμενοι ενδεχόμενη εξάντληση των προμηθειών. «Καταναλώνουν ένα μέρος αυτά, και τα μοιράζουν σε μερίδες και κρατούν κάποια από αυτά για μια έκτακτη ανάγκη, διότι δεν είναι πολύ βέβαιοι για το πόσο θα διαρκέσει η εκεχειρία και τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια», είπε η εκπρόσωπος.

Η Ετέφα τόνισε ότι «η διατήρηση της εκεχειρίας είναι ζωτικής σημασίας. Είναι πραγματικά ο μοναδικός τρόπος για να σώσουμε ζωές και να αντιμετωπίσουμε τον λιμό στη βόρεια Γάζα».

Όπως πρόσθεσε, η μακροπρόθεσμη και «ολοκληρωμένη» τήρηση της εκεχειρίας θα επιτρέψει στο WFP να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη κλίμακα της κρίσης και να στηρίξει αποτελεσματικά όλους τους εταίρους και τις διανομές επί του πεδίου.

«Την Κυριακή, δεν μπορέσαμε να μεταφέρουμε τρόφιμα στη Γάζα από τα σημεία διέλευσης λόγω συγκρούσεων. Γνωρίζουμε ότι αυτή η κατάπαυση πυρός είναι εύθραυστη. Το σημαντικό είναι να διαρκέσει και οι άνθρωποι, καθώς και οι ομάδες μας επί του πεδίου, να διατηρήσουν τις ελπίδες τους», υπογράμμισε.

Η εκπρόσωπος σημείωσε τέλος ότι «οι διανομές γίνονται με οργανωμένο και αξιοπρεπή τρόπο», αναφέροντας πως το WFP διαθέτει πλέον 26 ανοικτά σημεία διανομής τροφίμων στη Γάζα, έναντι πέντε την προηγούμενη Παρασκευή, αριθμός ωστόσο πολύ μικρότερος από τα 145 που ο οργανισμός ευελπιστεί να αναπτύξει στο σύνολο του θύλακα.