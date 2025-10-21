Μια ασυνήθιστη σκηνή εκτυλίχθηκε στα παρασκήνια της Εθνοσυνέλευσης στη Γαλλία. Ο βουλευτής της LFI, Λούι Μπουαγιάρ, γνωστός για τις σκληρές του επικρίσεις προς τους «υπερπλούσιους», καταγράφηκε να αφαιρεί διακριτικά το ρολόι του και να το τοποθετεί στην τσέπη του σακακιού του, λίγα δευτερόλεπτα πριν εμφανιστεί ζωντανά στο BFMTV.

Η κίνηση αυτή συνέβη παράλληλα με μια ομιλία του για τις κοινωνικές ανισότητες και τα οικονομικά των πλούσιων, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις γύρω από την υποκρισία της πολιτικής τάξης.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Μπουαγιάρ τόνισε: «Οι υπερπλούσιοι κοιτάζουν όλα αυτά με περιφρόνηση, χαμογελώντας. Όταν φτιάχνεις έναν προϋπολογισμό, το κάνεις με βάση τη ζωή των ανθρώπων.»

Louis Boyard enlève rapidement sa Rolex avant de passer sur BFM TV pour dénoncer les ultra-riches. L’hypocrisie de la gauche est totale. ➡️ Telegram : https://t.co/KQFm0QP0uX pic.twitter.com/6wur8pL0aD — ᵖᵃʳᵒᵈⁱᵉ Kim Jong Un (@KimJongUnique) October 20, 2025

Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τα κοινωνικά δίκτυα να υποθέτουν την αξία του ρολογιού, κάνοντας λόγο για πολυτελείς μάρκες όπως Ρόλεξ ή Ομέγα. Ωστόσο, ο ίδιος ο βουλευτής διέψευσε τις φήμες, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για ένα Tissot αξίας 295 ευρώ, δώρο από φίλους του για τα 25ά του γενέθλια.

L’extrême droite parle de ma montre. Je remets les pendules à l’heure⤵️ pic.twitter.com/lm39vOmuJH — Louis Boyard (@LouisBoyard) October 21, 2025

Ο Μπουαγιάρ εξήγησε:«Η αφαίρεση του ρολογιού πριν τις ζωντανές εμφανίσεις είναι συνήθεια, καθώς μιλάω με τα χέριαμου και το ρολόι μπορεί να χτυπούσε στα τραπέζια.»

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι πίσω από τη διάδοση του βίντεο βρίσκονται «τα δίκτυα της ακροδεξιάς», υπογραμμίζοντας ότι το υλικό αρχικά εμφανίστηκε σε ακροδεξιά μέσα όπως «YouTubeGauchiste», «Bastion», «Fdesouche» και «Bleu Blanc Rouge!».

Το βίντεο αναπαράχθηκε μέχρι και από τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, που χαρακτήρισε την κατάσταση «υποκρισία της αριστεράς». Ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία Φρανσουά Ασελινό, γνωστός για φιλο-Frexit και συνωμοσιολογικές θέσεις, χαρακτήρισε τον Μπουαγιάρ «υποκριτή».