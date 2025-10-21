Ένα μικροσκοπικό, γλυκό πλάσμα κατάφερε να φέρει χαμόγελα σε εκατομμύρια ανθρώπους με την απλότητά του και την αθωότητά του. Ο Bumi, ο ενός έτους πιγκουίνος rockhopper στον ζωολογικό κήπο του Σεντ Λούις, πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο που σαρώνει τα social media, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του καθώς παίζει με σαπουνόφουσκες.

Οι φροντιστές του ζωολογικού κήπου έστησαν μια μηχανή με σαπουνόφουσκες στο εσωτερικό του Penguin & Puffin Coast, δημιουργώντας ένα μικρό πάρτι φούσκες για τους κατοίκους του χώρου.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, οι περισσότεροι πιγκουίνοι παρακολουθούν ατάραχοι τις σαπουνόφουσκες που πετούν γύρω τους, ενώ ο Bumi πηδά ασταμάτητα προσπαθώντας να τις πιάσει.

«Πάρτι με φούσκες για πιγκουίνους; Ναι, παρακαλώ! Ο ενός έτους πιγκουίνος rockhopper, Bumi, ξετρελάθηκε με τη δραστηριότητα με τις σαπουνόφουσκες! Οι φροντιστές έστησαν μια μηχανή με σαπουνόφουσκες στο εσωτερικό χώρο του Penguin & Puffin Coast για ένα διασκεδαστικό πάρτι» έγραψε ο ζωολογικός κήπος στη λεζάντα του βίντεο.

Το βίντεο έγινε άμεσα viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές και 2 εκατομμύρια likes, δείχνοντας πόση χαρά μπορούν να προσφέρουν μερικές απλές φούσκες και ένας παιχνιδιάρης πιγκουίνος.

@stlzoo Penguin bubble party? Yes please! 🫧🐧 One-year-old rockhopper penguin Bumi had a blast with bubble enrichment! Keepers set up a bubble machine for the indoor habitat at Penguin & Puffin Coast for a fun bubble party. ♬ original sound – Saint Louis Zoo

«Θέλω κι εγώ να είμαι πιγκουίνος σε πάρτι με φούσκες αυτή τη στιγμή», έγραψε ένας χρήστης, «ένας πιγκουίνος ζει την καλύτερη στιγμή της ζωής του ενώ οι υπόλοιποι σκέφτονται: ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΔΩ;» σχολίασε ένας άλλος, «δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη μέρα για όλη του τη ζωή», πρόσθεσε ένας τρίτος.