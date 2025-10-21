Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Μπροστά από τα Γλυπτά
Το μεγάλο φαγοπότι
• Αντιδράσεις προκάλεσε το γκαλά στο Βρετανικό Μουσείο με ντεκόρ τα Μάρμαρα του Παρθενώνα
Κληρονομιές – αλλάζει ο νόμος
Περιθώριο 4 μηνών για τις αποποιήσεις
• Από πότε ξεκινούν να μετρούν οι νέες προθεσμίες για τους κληρονόμους εντός και εκτός συνόρων
• Γιατί είναι διαφορετικές οι ημερομηνίες ανά περίπτωση
• Ολες οι λεπτομέρειες
Διαβάστε ακόμα
• Πώς θα μπει οριστικό τέλος στα χρέη των κληρονόμων
• Πώς θα μοιράζεται στο εξής ανάμεσα στους δικαιούχους
• Τι θα ισχύσει για την ευθύνη με βάση την περιουσία για τις υποχρεώσεις των κληρονόμων
Αγνωστος Στρατιώτης
Απαγορεύεται κάθε είδους συνάθροιση
• Τι προβλέπει η ρύθμιση που κατέθεσε χθες βράδυ η κυβέρνηση για την προστασία του Μνημείου
Που απευθύνεται
Το μήνυμα: «Είναι εποχή συνθέσεων»
• Ο γρίφος Γεραπετρίτη λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Φιντάν
• Πώς διαβάζουν στη Λευκωσία τον Ερχιουρμάν
Αδιέξοδα
Τι τρέχει στη Γαλλία;
Συμπτώματα
• Ληστεία στο Λούβρο
• Ο πρώην πρόεδρος Σαρκοζί, στη φυλακή
• Ο υπ. Δικαιοσύνης ομολογεί: «Αποτύχαμε»
ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξαφάνιση φακέλων με κόκκινους ΑΦΜ
Απόφαση ΣτΕ
Eναλλακτικό μάθημα αντί για Θρησκευτικά
Ελληνικές θάλασσες
Ρεκόρ 15ετίας στη ρύπανση με πλαστικά
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Τα γενέθλια του Ποντένσε και το δικαίωμα στο όνειρο
ΠΑΟΚ
Η μετάλλαξη στα ντέρμπι
- Υεμένη: Ελεύθερο να μετακινείται στο εσωτερικό του κτιρίου, το προσωπικό του ΟΗΕ που κρατείται από τους Χούθι
- Στο Τελ Αβίβ η σορός νεκρού ομήρου που παραδόθηκε από τη Χαμάς – Σε εξέλιξη οι διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα (Βίντεο)
- Γαλλία: Δεν ανησυχούν για την υποβάθμιση της οικονομίας τους από τον Standard & Poor’s