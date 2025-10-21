Μόλις έναν μήνα μετά το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας των 496,22 km/h στο ATP Papenburg, η YANGWANG είναι περήφανη να ανακοινώσει ότι το U9 Xtreme πέτυχε νέο ρεκόρ γύρου για ηλεκτρικά supercar στο θρυλικό Nürburgring, την «Πράσινη Κόλαση» του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η ομάδα μηχανικών της YANGWANG διεξάγει μακροχρόνιες δοκιμές στην πίστα Nürburgring Nordschleife μήκους 20,832 km από τον Ιούλιο του 2024 – και τα εκτενή δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας συνέβαλαν στην εξέλιξη του U9 Xtreme. Η YANGWANG μπορεί τώρα να επιβεβαιώσει ότι στις 22 Αυγούστου 2025, το U9X ολοκλήρωσε ένα γύρο του Nürburgring σε 6 λεπτά και 59,157 δευτερόλεπτα – πέντε δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το προηγούμενο ρεκόρ της κατηγορίας των ηλεκτρικών supercar και καθιστώντας το πρώτο που κατεβαίνει σε χρόνο κάτω από το όριο των επτά λεπτών.