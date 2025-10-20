Ο πατέρας ενός βρέφους μόλις 40 ημερών το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στο ΠΑΓΝΗ με πρόβλημα υγείας, συνελήφθη μετά από μήνυση που του υπέβαλε γιατρός του νοσοκομείου στο Ηράκλειο, επειδή επιτέθηκε φραστικά στο προσωπικό του ιδρύματος.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι γονείς του βρέφους από τη Νεάπολη Λασιθίου περίμεναν επί 4 ώρες όρθιοι κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά, μέχρι να εξεταστεί από γιατρό. Η καθυστέρηση αυτή, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, προκάλεσε την έντονη αγανάκτηση του πατέρα, ο οποίος ξέσπασε φραστικά εναντίον του προσωπικού, απειλώντας ότι «θα σας σκοτώσω». Λίγο αργότερα, γιατρός υπέβαλε μήνυση, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η Αστυνομία. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί που έφθασαν στα επείγοντα του ΠΑΓΝΗ συνέλαβαν τον αγανακτισμένο πατέρα.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψή του:

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ με ανακοίνωσή του είχε καταδικάσει τη λεκτική επίθεση και τις απειλές που δέχθηκαν οι υγειονομικοί, επισημαίνοντας όμως παράλληλα, ότι «οι υγειονομικοί γίνονται δέκτες της αγανάκτησης ασθενών για τις μεγάλες αναμονές, για τις οποίες όμως δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, αλλά η διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης της υγείας, που οδηγεί σε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού». Το περιστατικό αυτό, όπως τονίζουν εργαζόμενοι, ανέδειξε για άλλη μια φορά το αδιέξοδο στα επείγοντα περιστατικά του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Κρήτης, όπου οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό οδηγούν σε συνθήκες ασφυξίας και αγανάκτησης τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τους πολίτες.