Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε ομάδα ατόμων σε επιχείρηση μεσιτικών υπηρεσιών και σε δύο τράπεζες στα Χανιά, στη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν μεταμεσονύκτιες ώρες στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από επίσημη πηγή της αστυνομίας, οι άγνωστοι νεαροί, που πιθανολογείται ότι είχαν φτάσει στα Χανιά για το συλλαλητήριο κατά της Αμερικανικής Βάσης, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη και στο εσωτερικό των γραφείων της μεσιτικής εταιρείας.

Καθώς κινούνταν προς το κέντρο και πριν φτάσουν στη Δημοτική Αγορά, προχώρησαν σε βανδαλισμούς σε μηχάνημα ΑΤΜ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, καθώς και στους υαλοπίνακες υποκαταστήματος της Eurobank. Η ομάδα, που αποτελούνταν από περίπου 25 άτομα, εξαφανίστηκε στα στενά που οδηγούν στην Παλιά Πόλη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αποκλείσουν τον χώρο με τους σπασμένους υαλοπίνακες για την αποφυγή τραυματισμών πολιτών, αλλά και για τον εντοπισμό των δραστών.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν καταγραφεί φθορές τέτοιας έκτασης σε επιχείρηση, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο οι δράστες να μην ανήκουν σε ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου που δραστηριοποιούνται τοπικά.