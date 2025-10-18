Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για το πρώτο ντέρμπι Δικεφάλων για φέτος και την κόντρα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε σήμερα την αυλαία των προπονήσεων ενόψει του αυριανού ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (19/10, 21:00) και, πιστός στη φιλοσοφία του, δεν ανακοίνωσε αποστολή. Ο Ρουμάνος τεχνικός προτιμά να κρατάει τα χαρτιά του κλειστά, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε, όσοι γνωρίζουν τη νοοτροπία του, ξέρουν πως τίποτα δεν γίνεται τυχαία.

Η τελευταία προπόνηση είχε έντονο ρυθμό και απόλυτη προσήλωση στη λεπτομέρεια. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δουλειά στις στατικές φάσεις – ένα στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε τέτοια παιχνίδια –, αλλά και οικογενειακό διπλό για να μπουν οι παίκτες στο πνεύμα του αγώνα.

Το σημαντικότερο νέο της ημέρας ήταν πως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δηλώνει πανέτοιμος. Ο Σέρβος προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, δίνοντας μια επιπλέον λύση και… δόση ποιότητας στον ΠΑΟΚ. Όπως και να το κάνουμε, ο Ζίβκοβιτς είναι από εκείνους τους παίκτες που μπορούν να αλλάξουν ισορροπίες σε ένα ντέρμπι, με μια στιγμή έμπνευσης, με μια κίνηση που «ξεκλειδώνει» άμυνα.

Απόντες παραμένουν οι Γίρι Παβλένκα και Δημήτρης Χατσίδης, οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα. Ο Λουτσέσκου το γνώριζε, είχε ήδη προετοιμάσει τα πλάνα του αναλόγως, και το βάρος πλέον πέφτει αποκλειστικά σε όσους είναι έτοιμοι να μπουν στη μάχη.

Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ υπάρχει ηρεμία, αλλά και σιωπηλή αποφασιστικότητα. Κανείς δεν μιλάει πολύ, κανείς δεν αναζητάει προφάσεις. Ο ΠΑΟΚ ξέρει ποιος είναι και τι πρέπει να κάνει. Ξέρει επίσης ότι τα μεγάλα παιχνίδια κερδίζονται με μυαλό, ψυχή και καθαρή σκέψη.

Το απόγευμα η ομάδα θα πετάξει με πτήση τσάρτερ από το «Μακεδονία» με προορισμό την Αθήνα. Ένα ακόμα ταξίδι, ένα ακόμα βήμα σε μια μακρά και δύσκολη διαδρομή, που όμως ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να τη βαδίζει με πίστη και συνέπεια.

Και αν κάτι αποπνέει αυτός ο ΠΑΟΚ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα, είναι σιγουριά. Όχι αλαζονεία, αλλά εκείνη τη σιωπηλή αυτοπεποίθηση που έχουν οι ομάδες που ξέρουν ποιοι είναι και τι ζητούν. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Φιλαδέλφεια πανέτοιμος – σωματικά, τακτικά και πνευματικά. Το ντέρμπι πλησιάζει. Και ο ΠΑΟΚ μοιάζει έτοιμος να δώσει ακόμα μία απάντηση μέσα στο γήπεδο.