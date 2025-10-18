Επεκτάσεις Μετρό Αθήνας προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα μπαίνουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης, καθώς ξεκίνησαν οι σχετικές μελέτες, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται και τα επόμενα στάδια ανάπτυξης του δικτύου.

Την ίδια στιγμή προχωρούν οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό, με τους δύο μετροπόντικες να έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη διάνοιξη των σηράγγων από το Γαλάτσι και το Γουδή, οι οποίες θα συναντηθούν στον σταθμό του Ευαγγελισμού. Ο μετροπόντικας που κινείται από το Γουδή αναμένεται να φτάσει στον Ευαγγελισμό στα τέλη του 2025 με αρχές του 2026, ενώ ο δεύτερος, που ξεκινά από το Γαλάτσι, υπολογίζεται να ολοκληρώσει τη διαδρομή του προς τα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας, δήλωσε πρόσφατα ότι επόμενος στόχος είναι η επέκταση της Γραμμής 2 από τον σταθμό Ανθούπολη στο Περιστέρι έως τον Άγιο Νικόλαο στο Ίλιον. Η νέα διαδρομή θα περιλαμβάνει τρεις σταθμούς: Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο.

Σε επόμενο στάδιο, η ίδια γραμμή αναμένεται να φτάσει έως τις Αχαρνές, συνδεόμενη με το δίκτυο του Προαστιακού. Η συγκεκριμένη επέκταση αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων Αχαρνών, Καματερού και των γύρω περιοχών, με την τοπική αυτοδιοίκηση να τη θεωρεί έργο άμεσης προτεραιότητας. Παράλληλα, προχωρά και ο εκσυγχρονισμός του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα.

Επεκτάσεις προς Γλυφάδα, Ελληνικό και νέα δίκτυα

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, μετά το Ίλιον, προτεραιότητα αποτελεί η επέκταση προς Γλυφάδα και Ελληνικό, όπου αναπτύσσεται μια «νέα πόλη μέσα στην πόλη». Οι μελέτες για το έργο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει.

Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση της Γραμμής 4 προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη θα ξεκινά από το Γουδή, θα ακολουθεί τη Λεωφόρο Κηφισίας και θα καταλήγει στη Λυκόβρυση και τα Μελίσσια. Η δεύτερη θα ξεκινά από το Γαλάτσι και θα φτάνει έως την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Μελέτες βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του μετρό, ενισχύοντας έτσι τη διασύνδεση σημαντικών πολιτιστικών και αστικών υποδομών της πρωτεύουσας.

Χρονικός ορίζοντας και προκλήσεις

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, ο χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση των έργων ποικίλλει. Κάποια έργα θα απαιτήσουν από πέντε έως δέκα χρόνια, ενώ άλλα ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

«Τα έργα του μετρό είναι δύσκολα, σύνθετα, πολύπλοκα· απαιτούνται πολλά στάδια μελετών μέχρι να φθάσουμε να τα συμβασιοποιήσουμε», εξήγησε ο κ. Κουρέτας, επισημαίνοντας τη σημασία των καλών μελετών, της σωστής επίβλεψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Τanto ο κ. Κουρέτας όσο και οι συγκοινωνιολόγοι τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα, όπου το κυκλοφοριακό πρόβλημα παραμένει ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα της καθημερινότητας.