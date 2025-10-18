Στη σύλληψη 18χρονου για ναρκωτικά προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής (17 Οκτωβρίου) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, σε περιοχή του δήμου Αγίου Νικολάου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνα στην κατοικία του νεαρού και σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 148 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μια ζυγαριά ακριβείας καθώς και το χρηματικό ποσό των 990 ευρώ, το οποίο θεωρείται ότι προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.