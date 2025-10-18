Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Ιωνίας, στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε στην κουζίνα.

Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.