Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου εκτεταμένοι έλεγχοι σε οικισμό της Περαίας. Συνολικά ελέγχθηκαν 37 άτομα και 30 οχήματα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων προσήχθησαν τρία άτομα, ενώ διαπιστώθηκαν 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι παραβάσεις συνοδεύτηκαν από τη βεβαίωση των προβλεπόμενων διοικητικών ποινών, ενώ ακινητοποιήθηκαν και 13 οχήματα.

Παράλληλα, με τη συνδρομή υπαλλήλων συνεργείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., εντοπίστηκαν τέσσερις περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, παρόμοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού, με στόχο την ενίσχυση της αστυνόμευσης και την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών.