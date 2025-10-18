Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει μια ακόμη παγκόσμια καινοτομία στην τεχνολογία συστημάτων κίνησης: το πρώτο Super Hybrid όχημα συμβατό με βιοκαύσιμα. Σχεδιασμένη για την αγορά της Βραζιλίας, η νέα καινοτομία κάνει τώρα το ντεμπούτο της στο SONG PRO COP30, την ειδική έκδοση που θα παραχωρηθεί για τις ανάγκες της επόμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

Η νέα έκδοση του Super Hybrid έκανε το ντεμπούτο της στα εγκαίνια της γραμμής τελικής συναρμολόγησης της BYD στο εργοστάσιο του Camaçari, όπου κατασκευάζεται το SONG PRO. Το αυτοκίνητο ενσωματώνει τεχνολογία DM-i (Dual Mode Intelligent), παρόμοια με τα συστήματα που φέρουν δημοφιλή μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως το SEAL U DM-i και το SEAL 6 DM-i. Προσφέρει κυρίως την οδηγική εμπειρία ενός EV, με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης να λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως γεννήτρια για τη μπαταρία, ακόμη και σε hybrid mode.

Στην περίπτωση του SONG PRO, μηχανικοί από την Κίνα και τη Βραζιλία συνεργάστηκαν για τη δημιουργία μιας έκδοσης του συστήματος Super Hybrid με κινητήρα 1,5 λίτρου, ικανό να λειτουργεί με οποιαδήποτε αναλογία βενζίνης και αιθανόλης – το πιο δημοφιλές οικολογικό καύσιμο στη Βραζιλία – προσφέροντας παράλληλα ισχυρές επιδόσεις και υψηλή αποδοτικότητα.