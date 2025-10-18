O ευρωπαϊκός οργανισμός Euro NCAP επιβεβαίωσε την ασφάλεια που παρέχουν τα δημοφιλή SUV Tiggo 7 και Tiggo 8, αξιολογώντας τα με 5 αστέρια. Επιπλέον, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στα προϊόντα της, η Chery μπαίνει με τόλμη σε αχαρτογράφητα νερά και σχεδιάζει για τις 18 Οκτωβρίου την απόλυτη δοκιμή πρόσκρουσης για το Tiggo 9 ζωντανά, μπροστά σε κοινό, στο πλαίσιο του Chery User Summit 2025.

Την υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων απέσπασαν τα δύο δημοφιλή SUV της Chery, στην τελευταία σειρά δοκιμών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων (Euro NCAP).

Τόσο το Chery Tiggo 7 CSH όσο και το Chery Tiggo 8 CSH παρουσίασαν εξαιρετικές επιδόσεις, με βαθμολογία 82% στην προστασία ενηλίκων επιβατών, 85% στην προστασία παιδιών, 80% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 78% στα βοηθήματα ασφάλειας. Τα ισορροπημένα αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες εξασφάλισαν την πολυπόθητη βαθμολογία 5 αστέρων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Chery για κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας στα μοντέλα της.