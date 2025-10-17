Μικρά και μεγαλύτερα φαντάσματα κρέμονται από την οροφή του λεωφορείου – φιγούρες με γκρίζα μαλλιά και φαρδιά, φθαρμένα ρούχα – δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό που θυμίζει κινηματογραφική ταινία τρόμου.

Δεν πρόκειται όμως για κινηματογραφικό γύρισμα, αλλά για το εσωτερικό ενός λεωφορείου ΚΤΕΛ της γραμμής 57, το οποίο έχει «σκηνοθέτη» και «παραγωγό» τον οδηγό του, Μάνο Κατσικά. Ο γνωστός πλέον οδηγός έχει μετατρέψει το όχημά του σε θεματικό χώρο, καθώς κάθε εποχή του χρόνου του δίνει τη δική του ξεχωριστή πινελιά. Φέτος, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν θα μπορούσε να λείψει ο στολισμός για το Halloween.

Ο κ. Κατσικάς φαίνεται ατρόμητος απέναντι στα φαντάσματα, αφού τις τελευταίες ημέρες περνά πολλές ώρες συντροφιά με αυτά. Οι επιβάτες, από την άλλη, βλέπουν το λεωφορείο με εντελώς διαφορετικό μάτι, καθώς μπαίνοντας μέσα μοιάζει να μεταφέρονται σε μια άλλη… διάσταση.

«Πλέον μας έχουν μάθει και περιμένουν από εμάς τον στολισμό», δηλώνει ο ίδιος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως φαίνεται και από τις εικόνες, έδωσε για ακόμη μία φορά τον καλύτερό του εαυτό, μεταφέροντας το πνεύμα του Halloween στο εσωτερικό του λεωφορείου.

«Έχουμε στολίσει τα τζάμια, το παρμπρίζ, τις θέσεις, το πάτωμα – όλα παραπέμπουν στη γιορτή που τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος και στη χώρα μας, έστω και δειλά», εξηγεί. Οι νεότεροι επιβάτες ενθουσιάζονται, ενώ οι παλιότεροι ρωτούν τι σημαίνουν όλα αυτά και πώς συνδέονται με τη δική μας κολοκύθα και το χαρακτηριστικό τρομακτικό χαμόγελο.

Το βράδυ, η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμη πιο ιδιαίτερη. Στο ημίφως και με την κατάλληλη μουσική, οι επιβάτες έχουν την αίσθηση ότι δίπλα τους μπορεί να καθίσει η Wednesday από την Οικογένεια Άνταμς… και να κατέβει στην επόμενη στάση.

«Η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή και γεμάτη άγχος, όμως καταφέρνουμε να κάνουμε τον κόσμο, στο διάστημα που βρίσκεται μέσα στο λεωφορείο, να χαμογελά και να φεύγει χαρούμενος. Ο κόσμος μένει έκθαμβος και λέει τα καλύτερα», σημειώνει ο κ. Κατσικάς, ο οποίος ήδη προετοιμάζει τον επόμενο εορταστικό διάκοσμο για τα Χριστούγεννα.