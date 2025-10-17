Το SDA Pilot, που βασίζεται στην πλατφόρμα SDA της Changan, διαθέτει πλέον πλήρεις εσωτερικά εξελιγμένες δυνατότητες που περιλαμβάνουν ανάπτυξη προϊόντος, R&D, δοκιμές και εξελιγμένη ροή εργασιών.

Το σύστημα υποστηρίζει προηγμένη πλοήγηση σε αυτοκινητόδρομο και ευφυές παρκάρισμα, ενώ η πλοήγηση σε αστικές συνθήκες πλήρους σεναρίου πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Ο διαδραστικός ευφυής βοηθός οδήγησης, που τροφοδοτείται από το πολυτροπικό μοντέλο SDA της Changan, αντιλαμβάνεται απρόσκοπτα το περιβάλλον του οχήματος σε πραγματικό χρόνο και ερμηνεύει με ακρίβεια τις προθέσεις του χρήστη.

Με συνεχή βελτίωση μέσω δεδομένων από 20 εκατομμύρια χρήστες και 2,3 εκατομμύρια νέα οχήματα ετησίως, χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής σε μοντελοποίηση συστημάτων ασφάλειας για ασφαλείς, φιλικές, προσαρμοστικές και «αντιληπτικές» αλληλεπιδράσεις.

Για παράδειγμα, αν αναφέρετε ότι «νιώθετε ζάλη», το σύστημα ανοίγει αμέσως τα παράθυρα για αερισμό και σταματά με ασφάλεια εάν χρειάζεται, ώστε να αποτραπούν ατυχήματα.

Εκτελεί επίσης ακριβείς φωνητικές εντολές όπως «Στάθμευσε εδώ» ή «Πήγαινε προς τα εκεί», πραγματοποιώντας ελιγμούς με πλήρη αντίληψη του περιβάλλοντος.

Στα επόμενα 2–3 χρόνια, το SDA Pilot αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά και να συνεχίσει την τεχνολογική του εξέλιξη.