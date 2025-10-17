Απομένουν 6 αγώνες (150 βαθμοί) και 3 Sprint (24 βαθμοί) για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος.

Η McLaren, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο των κατασκευαστών από τον προηγούμενο αγώνα στη Σιγκαπούρη, θεωρητικά μπορεί να αφήσει τους δύο οδηγούς της ελεύθερους να μονομαχήσουν για τη δόξα. Ωστόσο, δεν λείπουν οι φωνές που υποστηρίζουν πως η ομάδα αβαντάρει τον Νόρις. Μάλιστα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 και θρύλος των αγώνων στην Αμερική, Μάριο Αντρέτι, δήλωσε: «Συμπαθώ τον Πιάστρι — πιστεύω ότι έχει ψυχολογία νικητή και θα πάρει τον τίτλο. Αλλά για κάποιο λόγο που δεν κατανοώ, φαίνεται πως η ομάδα προωθεί τον Νόρις».

Το Circuit of the Americas φιλοξενεί αγώνα από το 2012. Έχει μήκος 5.513 μέτρα και 20 στροφές, μερικές εκ των οποίων είναι εξαιρετικά γρήγορες. Υπάρχουν επίσης δύο μεγάλες ευθείες, καθεμία με αντίστοιχη ζώνη Drag Reduction System (DRS).

Θα είναι ο 81ος αγώνας που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Όστιν έχουν πραγματοποιηθεί 12 αγώνες, από το 2012 έως και το 2024. Πολυνίκης είναι ο Λιούις Χάμιλτον με πέντε νίκες. Η Ferrari έχει σημειώσει τέσσερις νίκες στο Όστιν, η τελευταία εκ των οποίων πέρυσι, με τον Σαρλ Λεκλέρκ. Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει για τέταρτη φορά στην ιστορία του και αγώνα Sprint. Παράλληλα, υπάρχει μόνο μία ώρα ελεύθερων δοκιμών την Παρασκευή, κατά την οποία οι οδηγοί προσπαθούν να βρουν το σωστό σετάρισμα και να αξιολογήσουν τα ελαστικά ως προς τη διάρκεια, την αντοχή και τη φθορά — σε μία πίστα που αναπόφευκτα δεν θα βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση.