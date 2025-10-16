Μια μητέρα και η κόρη της πέθαναν αφού κατανάλωσαν μια τούρτα γενεθλίων, με την αστυνομία να διερευνά πιθανή σκόπιμη δηλητηρίαση.

Η Άννα Μαρία ντε Χεσούς, 52 ετών, και η Λαρίσα ντε Χεσούς Καστίλιο, 21 ετών, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την κατανάλωση ενός κομματιού από το γλυκό.

Η τούρτα είχε παραδοθεί από τον σύζυγο της ανιψιάς της 52χρονης, την Άννα Μαρία Πατρίσια.

Οι εξετάσεις μετά τον θάνατό τους έδειξαν την παρουσία φυτοφαρμάκων στο σώμα τους. Οι αστυνομικοί ζήτησαν τη σύλληψη και την κράτηση της Πατρίσια και του συντρόφου της, που κατονομάζεται μόνο ως Λεονάρντο, αφού εξέτασαν τα τηλέφωνά τους.

Ανακαλύφθηκε ότι οι διαδικτυακές τους αναζητήσεις περιλάμβαναν «καρδιακή προσβολή που προκαλεί σπασμούς» και «Δηλητηρίαση από προϊόν καθαρισμού».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 52χρονη συχνά δάνειζε χρήματα στην ανιψιά της και τον σύντροφό της.

Ο Λεονάρντο υποστηρίζει ότι απλώς βοηθούσε έναν φίλο, ενώ η Πατρίσια, των αναζητήσεων της οποίας περιλαμβάνονταν και η φράση «εγχειρίδιο πειθούς του FBI», δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δεν θυμάται να τις έχει πραγματοποιήσει.

Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα για τους θανάτους στα τέλη Ιουλίου, όταν η 52χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο. Οι έρευνες συνεχίζονται.