Μία ακόμη υπόθεση βίας ανηλίκων συγκλονίζει τη χώρα. Ένα κορίτσι μόλις 13 ετών από την Κεφαλλονιά δέχθηκε άγρια επίθεση από 17χρονη, με την παρέα της να καταγράφει το περιστατικό με τα κινητά τους. Το βίντεο, που αποκαλύπτει το MEGA, κόβει την ανάσα.

Η 13χρονη, τρομαγμένη και ανήμπορη, ζητά απεγνωσμένα να φύγει, ενώ η 17χρονη τη χτυπά και τη βρίζει μπροστά στους φίλους της. «Ζητούσε συνέχεια να φύγει, την κρατούσαν με το έτσι θέλω εκεί», δηλώνει η μητέρα της, περιγράφοντας ένα οργανωμένο σχέδιο ταπείνωσης.

Το παιδί γύρισε στο σπίτι χτυπημένο και σοκαρισμένο, χωρίς να αποκαλύψει τίποτα στους γονείς του. «Ήταν οργανωμένο. Σκοπός της ήταν να τη δείξει στους φίλους της, να τη διασύρει. Το βίντεο το έστειλε παντού», λέει η μητέρα της.

Ακόμη πιο ανατριχιαστικό είναι ότι η 17χρονη συνέχισε τις απειλές μετά τον ξυλοδαρμό. Σε ηχητικό μήνυμα που εξασφάλισε το MEGA, ακούγεται να λέει:

«Αν μάθω ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει».

Η μητέρα της 13χρονης αποκάλυψε ότι ο εφιάλτης κρατά εδώ και τρία χρόνια. «Την κακοποιεί από τα 11 της. Την έφτυνε, τη χλεύαζε, τη χτυπούσε μπροστά σε κόσμο. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που τη χτύπησε».

Η αστυνομία συνέλαβε τη 17χρονη, καθώς και τους γονείς των ανήλικων που ήταν παρόντες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.