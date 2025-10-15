Για αιώνες, οι στοχαστές αναρωτιούνται γιατί, με εκατοντάδες δισεκατομμύρια πλανήτες στον γαλαξία μας, δεν έχουμε δει κάποιο πειστικό σημάδι νοήμονας ζωής εκτός της Γης.

Μια νέα θεωρία προτείνει μια απλή αλλά συναρπαστική εξήγηση: ίσως οι εξωγήινοι υπάρχουν, αλλά η τεχνολογία τους δεν είναι πολύ πιο προηγμένη από τη δική μας. Και αφού εξερεύνησαν για λίγο το διάστημα, ίσως απλώς βαρέθηκαν και σταμάτησαν να προσπαθούν.

Η θεωρία αυτή βασίζεται στην ιδέα της «ριζικής κοινοτοπίας», η οποία απορρίπτει την εικόνα των εξωγήινων που ταξιδεύουν με φουτουριστική τεχνολογία ή χειραγωγούν φυσικούς νόμους πέρα από την κατανόησή μας. Αντίθετα, προτείνει έναν γαλαξία με λίγους πολιτισμούς, οι οποίοι είναι μόνο λίγο πιο προχωρημένοι τεχνολογικά από εμάς – σαν να χρησιμοποιούσαν ένα iPhone 42 αντί για iPhone 17.

Ο Δρ Ρόμπιν Κόρμπετ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και συνεργάτης της NASA, εξηγεί ότι αυτό το σενάριο είναι πιο «φυσικό» και ρεαλιστικό: οι εξωγήινοι δεν έχουν μηχανές που ξεπερνούν τη φυσική όπως την καταλαβαίνουμε, δεν ταξιδεύουν με ταχύτητα μεγαλύτερη από το φως και δεν χτίζουν κολοσσιαίες κατασκευές στο διάστημα.

Η «μεγάλη σιωπή», δηλαδή η έλλειψη ενδείξεων για εξωγήινη νοήμονα ζωή, μπορεί να οφείλεται στο ότι οι πολιτισμοί αυτοί έφτασαν σε ένα τεχνολογικό πλατό και απλώς βαρέθηκαν: αφού έστειλαν ρομποτικούς ανιχνευτές και συνέλεξαν δεδομένα για το σύμπαν, δεν τους ενθουσίασε αρκετά για να συνεχίσουν την εξερεύνηση.

Ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Άρθουρ Κ. Κλαρκ είχε πει κάποτε: «Ή είμαστε μόνοι στο σύμπαν ή δεν είμαστε. Και οι δύο προοπτικές είναι τρομακτικές». Ο Κόρμπετ θεωρεί ότι η αλήθεια μπορεί να είναι πιο… ήπια και λιγότερο τρομακτική: ίσως οι εξωγήινοι να υπάρχουν, αλλά η επαφή μαζί τους να μας αφήσει μάλλον απογοητευμένους.

Άλλοι επιστήμονες, όπως ο καθηγητής Μάικλ Γκάρετ του Jodrell Bank Centre for Astrophysics, θεωρούν την ιδέα ενδιαφέρουσα αλλά προβληματική, υποστηρίζοντας ότι η νοήμονα ζωή μπορεί να εξελίσσεται με τρόπους πέρα από την αντίληψή μας. Κάποιοι ειδικοί στη SETI προτείνουν ότι ίσως ήδη έχουμε δει σημάδια, με μορφή ανεξήγητων εναέριων φαινομένων (UAPs), που υποδηλώνουν τεχνολογία πέρα από την ανθρώπινη.

Η συζήτηση συνεχίζεται, αλλά η νέα θεωρία μας θυμίζει ότι η απάντηση στο «Πού είναι όλοι;» μπορεί να είναι πιο… απλή – και ίσως λίγο βαρετή – από ό,τι φανταζόμασταν.

Πηγή: Guardian