Αναδρομικά για 855.000 συνταξιούχους - Ποιοι είναι στη λίστα
Αναμονή για τις νέες ταυτότητες – Γιατί πρέπει να εκδοθεί ο προσωπικός αριθμός
Στα Σχοινιά: Μανιάτης και Παπαδημητρίου σχολιάζουν τη λύση Τραμπ, τον Άγνωστο Στρατιώτη και τη «μαγική ζωή» τ
Φοινικούντα: Τα ερωτήματα και οι πιθανότητες για τρίτο συνεργό
Δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και μετρό - Tι πρέπε
Μήνυμα Τραμπ σε Χαμάς: «Εάν δεν αφοπλιστεί, θα το κάνουμε εμείς γρήγορα και βίαια»ι δήλωσε για Πούτιν και Τ
Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν… πολυσυμπαθεί ο Τραμπ – Τι αποκαλύπτει η Daily Mail
Προσωπικός Αριθμός: Τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοιι θα συνεπαγόταν το χακάρισμά του
Χωρίς καρδιά, χωρίς μαχητικότητα
Ιός του Δυτικού Νείλου: Πάνω από 10.220 πολίτες τσιμπήθηκαν από μολυσμένο κουνούπι
Eurojackpot: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 56 εκατ. ευρώ
Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 56 εκατ. ευρώ, μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 8, 12, 13, 49 και 50. Τζόκερ οι αριθμοί 2 και 4. Σημειώνεται ότι η κατάθεση των δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Opapstore App για κινητά εντός […]
Φοινικούντα: Τα αναπάντητα ερωτήματα και τα σενάρια για τρίτο συνεργό στο διπλό φονικό
Η Φοινικούντα συγκλονίζεται από το διπλό φονικό σε κάμπινγκ, με τους δύο δράστες να βρίσκονται πλέον υπό κράτηση και τον ανιψιό του θύματος να καταθέτει ως αυτόπτης μάρτυρας
Φοινικούντα: Η πρώτη αντίδραση της μητέρας του 22χρονου συνεργού του διπλού φονικού (video)
Η μητέρα του 22χρονου συνεργού του εγκλήματος στη Φοινικούντα μιλά για την προσωπική τους διαμάχη πριν το περιστατικό
Θεσσαλονίκη: Εξάμηνη φυλάκιση σε νηπιαγωγό για παιδί που της ξέφυγε στον δρόμο
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε εξάμηνη φυλάκιση με αναστολή σε νηπιαγωγό μετά από περιστατικό όπου παιδάκι ξέφυγε στον δρόμο
Μετεγγραφές φοιτητών: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών /μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2025. Υποβλήθηκαν αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής: 6.389 αιτήσεις αφορούσαν στη γενική κατηγορία στην οποία: 5.796 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 561 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην […]