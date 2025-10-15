Με 60 ράμματα, κυρίως στην πλάτη, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών ένας κυνηγός, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από αγριογούρουνο κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή της Δεσκάτης, όταν το αγριογούρουνο, τραυματισμένο από άλλους κυνηγούς, επιτέθηκε στον άνδρα από πίσω χωρίς εκείνος να το αντιληφθεί.

Οι σύντροφοί του, που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, τον βοήθησαν να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.