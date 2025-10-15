Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στην Ελλάδα από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία παραμένει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά

Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με πιθανότητα σχηματισμού ομιχλών κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Από τη νύχτα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια. Άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, που θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ, στα ανατολικά ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, στο Ιόνιο από τη νύχτα νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 18.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις και τοπικές βροχές, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αρχικά λίγες νεφώσεις, που στην Κρήτη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, εκτός Θράκης, ενώ στο Ιόνιο θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν το βράδυ, αλλά στα δυτικά θα ενταθούν. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το βόρειο Αιγαίο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Κυριακή 19 Οκτωβρίου: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά και το Αιγαίο, ενώ από το βράδυ αναμένονται φαινόμενα και στο Ιόνιο. Οι άνεμοι ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, με ενίσχυση το βράδυ στο Ιόνιο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.