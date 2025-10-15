«Σαφάρι» με στόχο τον εντοπισμό και την αξιοποίηση περίπου 7.000 «ορφανών» ακινήτων ξεκινά το ελληνικό Δημόσιο, με στόχο να ενισχυθεί η κοινωνική πολιτική της στέγασης.

Τα ακίνητα αυτά έχουν περάσει στα «αζήτητα», καθώς οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποβιώσει και δεν έχουν κληρονόμους ή οι κληρονόμοι έχουν προχωρήσει σε αποποίηση κληρονομιάς. Μετά από συγκεκριμένη νομική διαδικασία, τα ακίνητα αυτά περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, το οποίο συνήθως δεν έχει καμία εικόνα για την κατάσταση και την αξία τους, με αποτέλεσμα να παραμένουν σφραγισμένα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου, που θα προβλέπει τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών και Πλατφόρμας Σχολαζουσών Κληρονομιών, τα οποία θα συνδέονται με τα υπόλοιπα μητρώα του Δημοσίου. Η δε ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, υλοποιεί τη διασύνδεση του Περιουσιολογίου με τα δεδομένα που αφορούν τις σχολάζουσες κληρονομιές. Με αυτό τον τρόπο τα ακίνητα θα δοθούν σε ευάλωτες οικογένειες, που τα έχουν ανάγκη.

Επιπλέον, θα ιδρυθεί ειδικό ίδρυμα, που θα αναλαμβάνει τον ρόλο «κηδεμόνα» και εκκαθαριστή στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν εντοπισμένοι κληρονόμοι, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία μεταβίβασης περιουσιών στο Δημόσιο. Το ίδρυμα αυτό θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με πρόεδρο εγκεκριμένο από τη Βουλή και διοίκηση διορισμένη από τον υπουργό Οικονομίας. Το νέο θεσμικό πλαίσιο στοχεύει να δώσει οριστική λύση σε ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί τη χώρα εδώ και δεκαετίες, οργανώνοντας τις εγκαταλελειμμένες περιουσίες και αξιοποιώντας τες, ώστε να προσφέρουν στέγη σε οικογένειες .